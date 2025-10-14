KPSS 2025/5 tercih sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM Sağlık Bakanlığı personel alımı atama sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edeceği toplam 15.247 sözleşmeli personel alımı için yapılan KPSS 2025/5 merkezi yerleştirme sonuçları açıklandı.
SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS/5 ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA
Sağlık Bakanlığı'nın toplam 15.247 sözleşmeli personel alımı için yürüttüğü KPSS 2025/5 merkezi yerleştirme sürecinde beklenen an geldi.
6 Ekim 2025 tarihinde tercih sürecinin tamamlanmasının ardından, sonuçları merakla bekleyen adayların gündeminde yer alan atama sonuçları artık erişime açılmış durumda
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını aşağıdaki ÖSYM adresi üzerinden, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilirler:
KPSS 2025/5 TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
KPSS 2025/5 İle Alımı Yapılacak 15.247 Sözleşmeli Personelin Kadro ve Branş Dağılımı
Sağlık Bakanlığı'nın KPSS 2025/5 tercihleri ile gerçekleştirdiği toplam 15.247 sözleşmeli personel alımına ilişkin unvan, branş ve sayı dağılımları Resmî Gazete'de yayımlanan ilanla kesinleşti.
İşte kadrolara göre alımı yapılacak branşların detaylı dökümü:
|Unvan / Branş
|Kontenjan Sayısı
|HEMŞİRE
|6.445
|SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM)
|1.809
|SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)
|1.370
|EBE
|805
|SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR)
|439
|SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI)
|303
|BÜRO PERSONELİ
|290
|SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ)
|233
|TEKNİKER
|233
|TEKNİSYEN
|231
|SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ)
|166
|SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM)
|150
|SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ)
|135
|FİZYOTERAPİST
|133
|SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI)
|129
|MÜHENDİS
|122
|SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ)
|120
|DİYETİSYEN
|116
|ÇOCUK GELİŞİMCİSİ
|102
|SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ)
|79
|SOSYAL ÇALIŞMACI
|76
|KLİNİK PSİKOLOG
|60
|PSİKOLOG
|63
|AVUKAT
|50
|DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ
|45
|MİMAR
|40
|SAĞLIK TEKNİKERİ (NÜKLEER TIP)
|36
|SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER)
|35
|SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ)
|29
|SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM)
|28
|PERFÜZYONİST
|27
|SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM)
|27
|SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT)
|25
|İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST)
|18
|ODYOLOG
|17
|SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN)
|17
|BİYOLOG
|15
|DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ
|14
|SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN)
|13
|SAĞLIK FİZİKÇİSİ
|12
|DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)
|11
|SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI)
|10
|SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ)
|10
|SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ)
|10
|GERONTOLOG
|8
|SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ)
|8
|SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR)
|6
|SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG)
|6
|SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ)
|5
|SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP)
|2
|Genel Toplam
|15.247