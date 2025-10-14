ARA
  • KPSS 2025/5 tercih sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM Sağlık Bakanlığı personel alımı atama sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı sonuçları için meraklı bekleyiş sona erdi. Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 atama sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden sorgulayabilecek. İşte KPSS 2025/5 tercih sonuçları sorgulama ekranı...


Son Güncellenme:
Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edeceği toplam 15.247 sözleşmeli personel alımı için yapılan KPSS 2025/5 merkezi yerleştirme sonuçları açıklandı. 

 

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS/5 ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA 

Sağlık Bakanlığı'nın toplam 15.247 sözleşmeli personel alımı için yürüttüğü KPSS 2025/5 merkezi yerleştirme sürecinde beklenen an geldi.

6 Ekim 2025 tarihinde tercih sürecinin tamamlanmasının ardından, sonuçları merakla bekleyen adayların gündeminde yer alan atama sonuçları artık erişime açılmış durumda

 Adaylar, yerleştirme sonuçlarını aşağıdaki ÖSYM adresi üzerinden, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilirler:

KPSS 2025/5 TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS 2025/5 İle Alımı Yapılacak 15.247 Sözleşmeli Personelin Kadro ve Branş Dağılımı

Sağlık Bakanlığı'nın KPSS 2025/5 tercihleri ile gerçekleştirdiği toplam 15.247 sözleşmeli personel alımına ilişkin unvan, branş ve sayı dağılımları Resmî Gazete'de yayımlanan ilanla kesinleşti.

İşte kadrolara göre alımı yapılacak branşların detaylı dökümü:

Unvan / BranşKontenjan Sayısı
HEMŞİRE6.445
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM)1.809
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)1.370
EBE805
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR)439
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI)303
BÜRO PERSONELİ290
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ)233
TEKNİKER233
TEKNİSYEN231
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ)166
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM)150
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ)135
FİZYOTERAPİST133
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI)129
MÜHENDİS122
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ)120
DİYETİSYEN116
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ102
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ)79
SOSYAL ÇALIŞMACI76
KLİNİK PSİKOLOG60
PSİKOLOG63
AVUKAT50
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ45
MİMAR40
SAĞLIK TEKNİKERİ (NÜKLEER TIP)36
SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER)35
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ)29
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM)28
PERFÜZYONİST27
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM)27
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT)25
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST)18
ODYOLOG17
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN)17
BİYOLOG15
DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ14
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN)13
SAĞLIK FİZİKÇİSİ12
DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)11
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI)10
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ)10
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ)10
GERONTOLOG8
SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ)8
SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR)6
SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG)6
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ)5
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP)2
Genel Toplam15.247
0
