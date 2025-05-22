Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası, toplamda 565 personel alımı yapacak. Adaylar, KPSS puan şartı olmaksızın yazılı sınava tabi tutulacak, başarılı olanlar ise mülakata davet edilecek. Başvurular 21 Mayıs 2025 ile 13 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi'nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesi üzerinden yapılacak.

Alım Yapılacak Kadrolar ve Kontenjanlar

Ziraat Bankası: 100 Servis Görevlisi (Gişe Memuru) 200 Uzman Yardımcısı 20 Müfettiş Yardımcısı

Ziraat Katılım Bankası: 75 Uzman Yardımcısı 150 Servis Görevlisi 20 Müfettiş Yardımcısı



Sözlü sınavlara, ilan edilen kontenjanın 4 katı kadar aday çağrılacak.

Başvuru Süreci ve Sınav Bilgileri

Başvurular, İstanbul Üniversitesi'nin yukarıda belirtilen internet sitesi üzerinden eksiksiz doldurulacak Sınav Başvuru Formu ile yapılacak. Forma son 6 ay içinde çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf eklenmesi zorunludur. Belirtilen özelliklere uymayan fotoğraflar veya fotoğrafı bulunmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 28 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 14:00'da çoktan seçmeli test şeklinde gerçekleştirilecek.

Başvuru Ücreti

Sınava başvuracak adaylardan 900 TL sınav ücreti alınacak. Ödeme işlemi, başvuru esnasında İstanbul Üniversitesi'nin internet sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile yapılacak. Başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir.

Başvuru Şartları

Adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir: