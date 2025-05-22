Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası, toplamda 565 personel alımı yapacak. Adaylar, KPSS puan şartı olmaksızın yazılı sınava tabi tutulacak, başarılı olanlar ise mülakata davet edilecek. Başvurular 21 Mayıs 2025 ile 13 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi'nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr internet sitesi üzerinden yapılacak.
Alım Yapılacak Kadrolar ve Kontenjanlar
- Ziraat Bankası:
- 100 Servis Görevlisi (Gişe Memuru)
- 200 Uzman Yardımcısı
- 20 Müfettiş Yardımcısı
- Ziraat Katılım Bankası:
- 75 Uzman Yardımcısı
- 150 Servis Görevlisi
- 20 Müfettiş Yardımcısı
Sözlü sınavlara, ilan edilen kontenjanın 4 katı kadar aday çağrılacak.
Başvuru Süreci ve Sınav Bilgileri
Başvurular, İstanbul Üniversitesi'nin yukarıda belirtilen internet sitesi üzerinden eksiksiz doldurulacak Sınav Başvuru Formu ile yapılacak. Forma son 6 ay içinde çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf eklenmesi zorunludur. Belirtilen özelliklere uymayan fotoğraflar veya fotoğrafı bulunmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 28 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 14:00'da çoktan seçmeli test şeklinde gerçekleştirilecek.
Başvuru Ücreti
Sınava başvuracak adaylardan 900 TL sınav ücreti alınacak. Ödeme işlemi, başvuru esnasında İstanbul Üniversitesi'nin internet sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile yapılacak. Başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir.
Başvuru Şartları
Adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- 01.01.1995 ve sonrası doğumlu olmak (18 yaşını doldurmuş olmak).
- Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak.
- Devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçlardan hükümlü bulunmamak.
- Bankacılık Kanununa göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak.
- Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmamak (resmi sağlık kurulu raporu ile belgelenir).
- Erkek adaylar için işe alım tarihi itibarıyla askerlik görevini tamamlamış, erteletmiş veya muaf tutulmuş olmak.
- Yazılı sınava katılacak adaylar için Ek-1 Bölümler Tablosunda yer alan lisans bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurtdışı üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olmak ya da Ağustos 2025 itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak.
- Daha önce Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Servis Görevlisi Sınavı'nın mülakat aşamasında elenmemiş olmak.