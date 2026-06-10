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Kültür ve Turizm Bakanlığı 569 sözleşmeli personel alacağını duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 569 sözleşmeli personel alacağı duyuruldu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kültür ve Turizm Bakanlığı 569 sözleşmeli personel alacağını duyurdu

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak mülakatsız sözleşmeli 502 personel alınacak.

1 Çeşitli branşlarda teknik personel alınacak

Çeşitli branşlarda teknik personel alınacak

Bu kapsamda 128 büro personeli, 106 koruma ve güvenlik görevlisi, 268 destek personeli ile çeşitli branşlarda teknik personel alımı yapılacak.

2 Sözlü sınav ile 67 sözleşmeli personel alınacak

Sözlü sınav ile 67 sözleşmeli personel alınacak

Ayrıca sözlü sınav ile 67 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 13 arkeolog, 6 müze araştırmacısı, 4 mimar, 16 mühendis, 7 tekniker ve 21 teknisyen alınacak.

3 Başvurular 15-29 Haziran arası olacak

Başvurular 15-29 Haziran arası olacak

Başvurular, 15-29 Haziran'da, son gün saat 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

4 35 yaş şartı kaldırıldı

35 yaş şartı kaldırıldı

Adaylardan son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları şartı kaldırılmış olup, ilan edilen kadrolara ilişkin özel şartları taşımaları istenecek. Koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında özel güvenlik kimlik kartı şartı aranırken, bazı kadrolarda ilgili alanda çalışma deneyiminin SGK hizmet dökümüyle belgelendirilmesi gerekecek.

5 Sonuçlar Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek

Sonuçlar Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek

Yerleştirme sonuçları ise başvuruların değerlendirilmesinin ardından Bakanlığın internet sitesi ile Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek.

6 Büro Personeli- Başvuru yapılabilecek iller ve kontenjanlar (123)

Büro Personeli- Başvuru yapılabilecek iller ve kontenjanlar (123)

7 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)-Başvuru yapılabilecek iller ve kontenjanlar (79)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)-Başvuru yapılabilecek iller ve kontenjanlar (79)

8 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın)-Başvuru yapılabilecek iller ve kontenjanlar (27)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın)-Başvuru yapılabilecek iller ve kontenjanlar (27)

9 Destek Personeli (Erkek)-Başvuru yapılabilecek iller ve kontenjanlar (202)

Destek Personeli (Erkek)-Başvuru yapılabilecek iller ve kontenjanlar (202)

10 Destek Personeli (Kadın)-Başvuru yapılabilecek iller ve kontenjanlar (62)

Destek Personeli (Kadın)-Başvuru yapılabilecek iller ve kontenjanlar (62)
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