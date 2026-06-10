Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak mülakatsız sözleşmeli 502 personel alınacak.
1 Çeşitli branşlarda teknik personel alınacak
Bu kapsamda 128 büro personeli, 106 koruma ve güvenlik görevlisi, 268 destek personeli ile çeşitli branşlarda teknik personel alımı yapılacak.
2 Sözlü sınav ile 67 sözleşmeli personel alınacak
Ayrıca sözlü sınav ile 67 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 13 arkeolog, 6 müze araştırmacısı, 4 mimar, 16 mühendis, 7 tekniker ve 21 teknisyen alınacak.
3 Başvurular 15-29 Haziran arası olacak
Başvurular, 15-29 Haziran'da, son gün saat 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.
4 35 yaş şartı kaldırıldı
Adaylardan son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları şartı kaldırılmış olup, ilan edilen kadrolara ilişkin özel şartları taşımaları istenecek. Koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında özel güvenlik kimlik kartı şartı aranırken, bazı kadrolarda ilgili alanda çalışma deneyiminin SGK hizmet dökümüyle belgelendirilmesi gerekecek.
5 Sonuçlar Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek
Yerleştirme sonuçları ise başvuruların değerlendirilmesinin ardından Bakanlığın internet sitesi ile Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek.