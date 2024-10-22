Memur adayları dikkat! Kamuda yeni işe alım ilanları yayımlandı (Kamu personel alımı ilan listesi Ekim 2024)

Kamu personeli olmak isteyen birçok kişi, kamu personeli alım ilanları üzerinden şartları karşılamaları halinde birçok meslek grubuna başvuruda bulunabiliyor. Adaylar, yayımlanan ilanlardaki şartları karşılamaları halinde başvuruda bulunabilecek. Peki, kamuda çalışmak isteyenler için personel alımı ilanlarına başvuru nasıl yapılır?

ASKERİ PERSONELDEN ÖĞRETİM ÜYESİNE ZABITADAN UZMAN YARDIMCISINA...

Kamu personeli olarak görev almak isteyenler ve şartları sağlayanlar için yeni kadrolar açılmaya devam ediyor. Kurumlarda, askeri personel, öğretim üyesi, işçi, zabıta, memur, sözleşmeli personel, uzman yardımcısı gibi kadrolara ihtiyaç duyuluyor.

KAMU PERSONELİ İLANLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Kamu personeli olabilmek için uygun şartları karşılamanız ve başvuru şartlarını öğrenmeniz gerekiyor. https://kamuilan.sbb.gov.tr/ adresinden size uygun olan ilana tıklayarak, başvuru kılavuzunu okuyup ilana başvuruda bulunabilirsiniz.



KAMU PERSONEL ALIMI İLAN LİSTESİ