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Memur maaş artışı ne kadar olacak? 3 aylık enflasyon farkı netleşti

Milyonlarca memur ve emeklisi için yapılacak zam oranı, ocak ayında netlik kazanacak. Dün açıklanan eylül ayı enflasyon verilerinin ardından, 3 aylık maaş artış oranı ise belli oldu. İşte detaylar...

04 Ekim 2023 | 17:55
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Memur maaş artışı ne kadar olacak? 3 aylık enflasyon farkı netleşti

Memur ve emeklisinin maaşı, toplu sözleşme ve enflasyon verilerine göre belirleniyor.

Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve emeklisinin alacağı zamda 3 aylık artış oranı netleşti.

TRT Haber'de yer alan habere göre şu an için kesinleşen zam, yüzde 35,73. Yılbaşındaysa memura yapılacak artışın yüzde 50'ye yaklaşacağı öngörülüyor.

"Öngörülen artışla en düşük memur maaşı 33 bin liraya çıkacak"

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, yapılacak zamlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Eylül ayı enflasyonu yüzde 4,75. Bu verilerden hareketle 3 aylık enflasyon rakamlarını dikkate aldığımız zaman memurlar ve memur emeklileri için yüzde 35'i aşkın zam olacağını söyleyebiliriz. En düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'dir. Dolayısıyla sadece 3 aylık enflasyonu dikkate aldığımız zaman 29 bin 883 TL. Bu zammın zaten yüzde 50'yi aşacağını söyleyebiliriz. Bu durumda 33 bin 25TL'ye kadar yükselecektir."

Zam oranının netleşmesiyle memura, maaşlara göre artış yapılacak.

Yüzde 35,73'lük artış ile üniversite mezunu bir memurun maaşı 31 bin lirayı aşıyor.

Öngörülen yüzde 50'lik artış ile bu rakamın, 34 bin 407 lira olması tahmin ediliyor.

Ocak ayında öğretmen maaşının 39 bin 981 lirayı, hemşire maaşının ise 39 bin 660 lirayı bulması bekleniyor.

Yapılacak artış ile memur emeklilerinin aylıkları da güncellenecek.

Karakaş, en düşük memur emeklisinin maaşının halihazırda 9 bin 876 TL olduğunu belirterek, "Yüzde 50'lik artışla ocak ayında 14 bin 815 TL'ye kadar yükseleceğini söyleyebiliriz" dedi.

Zam oranı son 3 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netlik kazanacak.

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