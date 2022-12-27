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Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'a çevrildi

Memur ve memur emeklisinin maaş zammı, 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla birlikte şekillenecek.

27 Aralık 2022 | 08:35
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Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'a çevrildi

Asgari ücretin ardından şimdi gözler memur ve emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranında. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bu oran netleşecek. Peki yeni yılda memur ve emeklisi ne kadar zam alabilir?  

TRT Haber'in konuya ilişkin derlemesinde şu bilgiler paylaşılıyor:

  • Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı, memur ve emeklisinin maaşına yansıyacak.
     
  • Temmuz ile kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 14,04 oldu. Söz konusu oranlara ilaveten bir refah payının uygulanıp uygulanmayacağı da merak konusu.
     
  • Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek. SSK ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak.

"Memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yılın son Kabine toplantısı sonrası, memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarına ilişkin, "Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Asgari ücreti belirlerken de, sosyal yardım yelpazesini genişletirken de, işletmelere verdiğimiz kredi paketlerini büyültürken de bu anlayışla hareket ediyoruz. İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız" dedi.

Memur zammı ne kadar olabilir?

Konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş ise şu yorumları yapmış: En son kasım ayı enflasyonu açıklandı 2,8 dolayısıyla 5 aylık enflasyon verisi şu anda 13,3. Toplu iş sözleşmesinde oranı da aldığımızda şu anda 14,5 civarında görünüyor. 3 Ocak'taki rakamda göz önünde bulundurulduğu zaman yüzde 15-17 arasında bir rakam öngörülüyor.

Asgari ücretteki artış da göz önünde bulundurularak yüksek bir refah payıyla bahsettiğimiz verilerden daha yüksek maaş zammı yapılacağı öngörülmektedir.

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