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Memur maaş zammında 'eşel mobil sistemi' önerisi (Eşel mobil nedir?)

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, kamu görevlilerinin maaş artışında eşel mobil sistemine geçilmesi gerektiğini kaydetti. Peki Türkiye'de bir dönem akaryakıt ürünlerindeki fiyat hareketlerini sabitlemek amacıyla kullanılan eşel mobil sistemi nedir? İşte detaylar...

04 Nisan 2023 | 12:28
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Memur maaş zammında 'eşel mobil sistemi' önerisi (Eşel mobil nedir?)

Tonbul, yaptığı yazılı açıklamada, enflasyon ve kur ile oluşturulan kaos ortamının emeğin sömürülme alanlarını artırdığını ifade ederek, bu durumun alım gücünü düşürdüğünü vurguladı.

Bu süreçte devletin, sabit gelirlilerin satın alma gücündeki düşüşü, maaşlarındaki erimeyi ve reel kayıpları telafi etmek için birçok önemli tedbiri ve politikayı hayata geçirdiğini anımsatan Tonbul, buna karşın ürün ve hizmet fiyatlarındaki artışla gelir dağılımında adaletsizliğin ve gelir kayıplarının artmaya devam ettiğini belirtti.

Memur maaşlarındaki artış oranı ile ev kiralarındaki artışa dikkati çeken Tonbul, şunları kaydetti:

"Ekonomide yaşanan sorunlar, kamu görevlileri ve emeklilerinin tamamı için geçerli. Büyükşehirler başta olmak üzere ortalama ev kiralarının 8 bin lira ile 10 bin lira arasında değiştiği ve özellikle kış mevsiminde doğal gaz faturalarının 2 bin lirayı aştığı bir ortamda, bir memurun ortalama 12 bin lira, bir mühendisin ortalama 19 bin lira maaş alması geçim sıkıntısı ve alım gücündeki kayıpların büyüklüğünü ortaya koyuyor."

Tonbul, "Bu yılın ilk 3 aylık enflasyonu yüzde 12,52'e ulaşırken, kamu görevlileri için enflasyon farkı yüzde 4,19 oldu. 6 aylık zam periyodu artık sürdürülemez olduğu için eşel mobil sisteme geçiş kaçınılmazdır." değerlendirmesinde bulundu.

EŞEL MOBİL NEDİR?

Ücretlilerin satınalma gücünü koruyabilmek için, ücretlerin enflasyondaki artışı dikkate alarak kendiliğinden ayarlanmasını mümkün kılan bir sistemdir. Böylece çalışanların ücret artışları için sözleşmelerle güncelleme yapmak yerine, ücret artışları otomatiğe bağlanmaktadır.

Türkiye'de eşel mobil uygulaması akaryakıt fiyatlarının döviz kurundaki oynaklık nedeniyle çok sık değişimini önlemek amacıyla, fiyat artışlarının özel tüketim vergisinden otomatik bir şekilde karşılanması suretiyle akaryakıtın pompa fiyatının sabit kalmasını sağlamak amacıyla kullanıldı. 

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