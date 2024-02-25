ARA
Bist 100
9374,2
0,29%
Bist 100
Dolar/TL
31,0444
0,1815%
Dolar/TL
Euro/TL
33,6356
-0,0139%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0821
-0,0102%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2032,01
0,73%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Memur-Sen başkanından emekli maaşı açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, asgari ücretin altında emekli maaşı olmaması gerektiğini söyledi.

25 Şubat 2024 | 11:40
Memur-Sen başkanından emekli maaşı açıklaması

Yalçın, dün Kızılcahamam'da bir otelde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla düzenlenen "Memur-Sen 8. Türkiye Buluşması" programında yaptığı konuşmada, sendika olarak çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasını talep ettiklerini anlattı.

Emeklilerin alım gücünün yükseltilmesinin önemine değinen Yalçın, "Asgari ücretin altında emekli maaşı olmamalı. Kamu görevlileri için, görev aylığı ile emekli aylığı arasında kopmuş olan bağ yeniden tesis edilmeli, 8 bin 77 liralık seyyanen zam güncellenerek emeklilerin de gelirlerine yansıtılmalı." diye konuştu.

Yalçın, sorunların bitmesi için mücadele ettiklerini belirterek, yeni kazanımlar elde edilmesi ve herkesin, saygın iş ortamlarında, iyi ücret ile refah düzeyi yüksek bir ülkede yaşaması için çalıştıklarını kaydetti.

Türkiye'nin kalkınması, büyümesi, üretimin artması ve milli gelirin çoğalması için her hayırlı çalışmaya destek verdiklerini vurgulayan Yalçın, bu konuda atılan her kararlı adımın arkasında olduklarını ifade etti.

Yalçın ayrıca 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun değişmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2032,01 0,73%
  • ALTIN ONS 2035,87 0,55%
  • BIST 100 9374,2 0,29%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,499 -0,004%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35028 0,13831%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 93,625 0,456%
  • DOLAR/TURK LIRASI 31,0444 0,1815%
  • EURO/DOLAR 1,0821 -0,0102%
  • EURO/TURK LIRASI 33,6356 -0,0139%
  • STERLIN/DOLAR 1,26696 0,06634%
Günün En Çok Okunanları
Amazon Türkiye, 400 kişiyi işe alacak
Kripto paraya denetim geliyor: İşlem vergisi alınabilir
Kripto paraya denetim geliyor: İşlem vergisi alınabilir
MİA Teknoloji'nin gündemindeki sektör ve alanlar
MİA Teknoloji'nin gündemindeki sektör ve alanlar
Booking'ten rezervasyon uyarısı
Booking'ten rezervasyon uyarısı
Antarktika'dan getirilen bakteriler ne işe yarayacak?
Antarktika'dan getirilen bakteriler ne işe yarayacak?
Borsanın yeni şirketinden stratejik satın alma
Borsanın yeni şirketinden stratejik satın alma
İngiltere'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bomba alarmı!
İngiltere'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bomba alarmı!
Apple, 'ıslanan iPhone'u pirinçte kurutmayın' diyor
GERİ
İLERİ
Amazon Türkiye, 400 kişiyi işe alacak
Kripto paraya denetim geliyor: İşlem vergisi alınabilir
MİA Teknoloji'nin gündemindeki sektör ve alanlar
Booking'ten rezervasyon uyarısı
Antarktika'dan getirilen bakteriler ne işe yarayacak?
Kripto paraya denetim geliyor: İşlem vergisi alınabilir
MİA Teknoloji'nin gündemindeki sektör ve alanlar
Booking'ten rezervasyon uyarısı
Antarktika'dan getirilen bakteriler ne işe yarayacak?
Borsanın yeni şirketinden stratejik satın alma
MİA Teknoloji'nin gündemindeki sektör ve alanlar
Booking'ten rezervasyon uyarısı
Antarktika'dan getirilen bakteriler ne işe yarayacak?
Borsanın yeni şirketinden stratejik satın alma
İngiltere'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bomba alarmı!
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL