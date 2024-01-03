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Memur ve emeklinin maaş zammı bugün belli oluyor

Aralık ayı enflasyonu bugün açıklanacak. Böylece memur ve emeklinin alacağı zam oranı da belli olacak. Yapılacak zam, sosyal destek ödemelerini de etkileyecek.

03 Ocak 2024 | 09:20
Son Güncellenme: 03 Ocak 2024 | 10:10
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Memur ve emeklinin maaş zammı bugün belli oluyor

Gözler, TÜİK tarafından açıklanacak aralık TÜFE rakamında. 15 milyon 200 bin emekli ve 4 milyon memurun maaş artışı da belli olacak.

Aralık tahminleri yüzde 3,1 civarında

AA Finans'ın 10 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,90, en yüksek yüzde 3,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,98 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,19'a çıkacağı hesaplanıyor.

En düşük emekli maaşı ne olacak? 

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. Aralık ayında TÜFE'nin yüzde 3 civarında gelmesi halinde emekliklere yaklaşık yüzde 38'lik bir zam yapılacak.

Bu durumda en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 10 bin 350 TL'ye yükselecek.

Kıdem tazminatı tavanı da belli olacak 

Memurlara yapılacak artış, memur maaş katsayılarında bir artışa neden olduğu için, yaşlılık aylığı, engellilik aylığı, evde bakım aylığı ve desteği alanların ödemelerinde de artış olacak.

Memur maaş zammıyla birlikte kıdem tazminatı tavanı da değişecek.

En düşük memur maaşının 33 bin liraya çıkması bekleniyor

Öngörülen artış ile en düşük memur maaşının 33 bin liraya çıkması bekleniyor. Belirlenecek artış, 65 yaş, engelli ve evde bakım aylıklarına da etkili olacak.

 

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