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Memur ve emeklinin maaş zammı ne kadar olacak? 5 aylık oran netleşti

Milyonlarca çalışan ve emekliye yapılacak zam, ocak ayında netlik kazanacak. Bugün açıklanan kasım ayı enflasyonuyla birlikte 5 aylık verilere göre memur ve emeklileri için yüzde 45, SSK ve Bağkur emeklileri için yüzde 33,64 zam oranı kesinleşti.

04 Aralık 2023 | 14:46
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Memur ve emeklinin maaş zammı ne kadar olacak? 5 aylık oran netleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon kasımda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 oldu.

Enflasyon verilerine göre, 5 aylık TÜFE yüzde 33,64 olarak gerçekleşti.

Öngörülen maaş artış oranları SSK ve Bağkur emeklileri için yüzde 33,64 memur ve emeklileri için yüzde 44,89 oldu.

Kasım ayı verilerinin belli olması ile memur ve emekliye yapılacak zam oranı da şekillenmeye başladı. TRT Haber'in haberine göre kamu görevlileri ocak ayında 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10 toplu sözleşmeden kaynaklı artış alacak.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışlara ilişkin TRT Haber'e yaptığı değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Gelen rakamın sürpriz olmadığını söyleyebiliriz. Temmuz ayı itibarıyla memurun cebinde yüzde 40,39 garantiydi. Kasım enflasyonu da açıklandı. Merkez Bankası ve Orta Vadeli Programda enflasyon tahmini yüzde 65. Şu anda yüzde 62 küsur hedef tutacak gibi. Böyle olursa yıl sonu itibarıyla memur ve memur emeklilerinin, SSK ve Bağkur emeklilerinden farklı olarak yüzde 15 toplu sözleşme artışı var. Bunu göz önünde bulundurduğumuz zaman yüzde 65 hedefiyle yüzde 50'ye yakın bir artış öngörüyoruz."

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