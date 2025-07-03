TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 1,53 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 15,09'luk artış yaşandı. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 6'lık zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Memurlara toplu sözleşme gereği, bu yılın ikinci yarısı için temmuzda yüzde 5 zam verilecek, ayrıca buna enflasyon farkı da eklenecek.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2024 yılı ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 15,75 olarak gerçekleşirken, kamu görevlileriyle memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zamla 2025 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplam yüzde 11,54 artış yapılmıştı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Ne kadar zam öngörülüyor?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, artış oranlarına ilişkin TRT Haber'de yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

5 aylık TÜFE artışlarına göre SSK ve Bağ-kur emeklilerinin aylık artışları yüzde 15,09 oldu. Memur ve emeklilerinin ise 7. dönem toplu sözleşmesine göre yılın 2. dönem artışı hesaplandığı için onlarda da yüzde 14,01'lik artış şu anda gerçekleşti.

3 Temmuz'da TÜFE belli olacak. Haziran ayı ile birlikte yılın ilk 6 aylık TÜFE'si belli olacak. Buna göre SSK ve Bağ-kur emeklilerinin memur ve emeklilerin aylık artışları belli olacak.

Haziran ayı enflasyonunun tahminlere göre 1 puan ila 2 puan arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Örneğin 1 puan gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-kur emeklilerinin yüzde 16, memur ve emeklisinin ise yüzde 15 artış alacağı tahmin ediliyor.

2 puan olursa SSK ve Bağ-kur yüzde 17 memur ve emeklisi ise yüzde 16 seviyelerinde temmuz artışı alacaklar.

Zam oranı, 65 yaş aylığı, evde bakım ve engelli aylıklarına da etki edecek.

Bu arada, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin aylık yüzde 1,53 artacağını tahmin ediyor.