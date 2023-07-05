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Memura zam teklifi Meclis'e geldi! İşte mesleklere göre zamlı memur maaşları

En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklifin yasalaşması halinde, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya yükselecek. En düşük memur emekli aylığı da 7 bin 901 liradan 9 bin 288 liraya yükselecek. İşte yasalaşması sonrası mesleklere göre zamlı memur maaşları...

05 Temmuz 2023 | 16:56
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Memura zam teklifi Meclis'e geldi! İşte mesleklere göre zamlı memur maaşları

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, 2023 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme" ile belirlendi.

Buna göre, temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 6 artış öngörülmüştü. Bu yılın birinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 19,77 olarak gerçekleşti.

Söz konusu enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 11,55 artış ile kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 17,55 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 19,77 artış sağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltileceği açıklanmıştı. Bu kapsamda, kamu görevlilerinin maaşlarında net 8 bin 77 lira artış yapılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine TBMM'de başlanacak. Bu düzenlemenin yasalaşması halinde aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya yükselecek.

Yeni düzenlemeyle 1/4 derecesindeki öğretmen maaşı 26 bin 654 liraya, 8/1 derecesindeki polis maaşı 29 bin 525 liraya, 1/4 derecesindeki uzman doktor maaşı 54 bin 959 liraya çıkacak.

En düşük memur emekli aylığı ise 7 bin 901 liradan 9 bin 288 liraya yükselecek.

Söz konusu artışlar neticesinde, 2023 Temmuz dönemi itibarıyla kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net maaşları (TL) şöyle:

UnvanlarDereceNET GÖREV AYLIĞI (*)

2023

Ocak-Haziran

2023 Temmuz-Aralık
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu]1/420.72432.451
MEMUR- (Üniversite Mezunu)9/112.63222.938
UZMAN ÖĞRETMEN1/418.24629.538
ÖĞRETMEN1/415.79326.654
BAŞKOMİSER3/120.87332.626
POLİS MEMURU8/118.23529.525
UZMAN DOKTOR1/439.87254.959
HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu)5/115.61126.440
MÜHENDİS1/421.29533.122
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu)11/113.14223.538
PROFESÖR1/434.05748.124
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ7/120.13931.763
VAİZ1/416.61527.620
AVUKAT1/419.96831.562

(*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.

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