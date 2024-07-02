ARA
Bist 100
10368,06
0,24%
Bist 100
Dolar/TL
32,6675
0,0373%
Dolar/TL
Euro/TL
35,1311
0,1295%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0732
-0,0801%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2445,43
-0,12%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Memurun gözü yarın saat 10.00'a çevrildi

Memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri yarın açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı.

02 Temmuz 2024 | 15:25
Memurun gözü yarın saat 10.00'a çevrildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini yarın saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 3,37 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 22,72'lik artış yaşandı. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 15'lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Memurlara toplu sözleşme gereği, bu yılın ikinci yarısı için temmuzda yüzde 10 zam verilecek, ayrıca buna enflasyon farkı da eklenecek.

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2023 yılı ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 37,57 olarak gerçekleşirken, kamu görevlileriyle memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zamla 2024 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 49,25 iyileştirme yapılmıştı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. Bu arada, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin yüzde 2,28 olmasını bekliyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2445,43 -0,12%
  • ALTIN ONS 2328,35 -0,15%
  • BIST 100 10368,06 0,24%
  • DOLAR/JAPON YENI 161,497 0,028%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37209 -0,1212%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 87,51 0,7863%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,6675 0,0373%
  • EURO/DOLAR 1,0732 -0,0801%
  • EURO/TURK LIRASI 35,1311 0,1295%
  • STERLIN/DOLAR 1,26655 0,12253%
Borsa Haberleri
En değerli 10 şirketten 9'u ilk yarıda kazandırdı
Borsada dün bedelli/bedelsiz kararı açıklayan 3 şirket
Sağmen Kardeşler (SEGMN) borsa işlem tarihi: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Efor Çay (EFORC) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Borsada bugün 4 şirket için temettü günü (1 Temmuz)
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
Borsada bu hafta temettü vermesi kesinleşmiş 10 şirket
Şok Marketler (SOKM) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi
Kocaer Çelik (KCAER) temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek?
Ayen Enerji temettü kararını duyurdu
Türk Hava Yolları 900 pilot, 1000 kabin memuru alacak
Borsada bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (29.06.2024)
Borsada bugün bedelsiz başvurusu yapan 4 şirket
SPK bülteninden: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı var
GERİ
İLERİ
En değerli 10 şirketten 9'u ilk yarıda kazandırdı
Borsada dün bedelli/bedelsiz kararı açıklayan 3 şirket
Sağmen Kardeşler (SEGMN) borsa işlem tarihi: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Efor Çay (EFORC) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Borsada bugün 4 şirket için temettü günü (1 Temmuz)
Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
Borsada bu hafta temettü vermesi kesinleşmiş 10 şirket
Şok Marketler (SOKM) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi
Kocaer Çelik (KCAER) temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek?
Ayen Enerji temettü kararını duyurdu
Türk Hava Yolları 900 pilot, 1000 kabin memuru alacak
Borsada bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (29.06.2024)
Borsada bugün bedelsiz başvurusu yapan 4 şirket
SPK bülteninden: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı var
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL