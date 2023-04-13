ARA
Bist 100
5135,55
-0,21%
Bist 100
Dolar/TL
19,3375
0,118%
Dolar/TL
Euro/TL
21,3779
0,6889%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1055
0,5809%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1268
1,35%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Migros'ta yeni dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı

Migros Ticaret AŞ ile Tez Koop İş Sendikası arasında, yaklaşık 35 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeyle çalışanların ücretlerine kıdemleri dikkate alınarak birinci yıl ocak ayında yüzde 56 ile yüzde 71 arasında, temmuz ayında ise yüzde 15 oranında zam yapılacak.

13 Nisan 2023 | 16:23
0
Migros'ta yeni dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı

Yürürlük süresi 1 Ocak 2023-31 Aralık 2025 olan toplu iş sözleşmesine göre; işçilerin ücretlerine kıdemleri dikkate alınarak birinci yıl ocak ayında yüzde 56 ile yüzde 71 arasında değişen oranlarda, temmuz ayında ise yüzde 15 oranında zam yapılacak.

İşçilerin 2023 yılı ücretlerinde yüzde 98'e varan oranda artış sağlayan sözleşmede, ikinci ve üçüncü yıl ise ücretlere TÜİK tarafından açıklanan yıllık TÜFE oranında zam uygulanacak.

İşçilerin temel ücretlerinin yanında kasa tazminatı, yakacak yardımı, tahsil yardımı, evlenme yardımı, doğum ve ölüm yardımı, giyim yardımı, yol ücreti, yıllık ücretli izin harçlığı, bayram harçlığı, askerlik yardımı ve gıda yardımından oluşan sosyal yardım kalemlerinde de yıllık yüzde 64 ile yüzde 82 arasında artış yapıldı.

Sözleşmeyle işçilere mayıs ayında 5 bin 500 lira ek ödeme yapılması konusunda da anlaşma sağlandı.

"Üyelerimizin refah düzeyini iyileştirmeye devam edeceğiz"

Tez Koop İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, özellikle ekonomik ve toplumsal kriz dönemlerinde, işçilerin alım güçlerinin korunması, ekonomik ve sosyal haklarının geliştirilmesinin daha da büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sözleşme ile Migros işçilerinin alım güçlerinin korunmasıyla yetinmemiş, ciddi artışlara imza atmış bulunuyoruz. Uzun yıllardır birlikte yürüdüğümüz Migros işçisi üyelerimizle yeni kazanımlar elde etmeye; çalışma koşullarını, refah düzeylerini ve yaşamlarını el birliğiyle iyileştirmeye devam edeceğiz. Gerçek ve mücadeleci sendikacılık anlayışına sahip tüm üyelerimize ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1268 1,35%
  • ALTIN ONS 2039,57 1,22%
  • BIST 100 5135,55 -0,21%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,3375 0,118%
  • EURO/TURK LIRASI 21,3779 0,6889%
  • EURO/USD 1,1055 0,5809%
  • INGILIZ STERLINI 1,25296 0,35723%
  • JAPON YENI 132,422 -0,524%
  • KANADA DOLARI 1,33469 -0,70416%
  • RUS RUBLESI 81,775 -0,6512%
Günün En Çok Okunanları
Bir uzmana göre yönetici olarak iş bulma şansını artıran 9 ipucu
Milyarder yatırımcı Warren Buffet'tan bitcoin yorumu
Milyarder yatırımcı Warren Buffet'tan bitcoin yorumu
Dünyanın en pahalı araç plakası satıldı: İşte fiyatı
Dünyanın en pahalı araç plakası satıldı: İşte fiyatı
FED tutanakları neler söylüyor?
FED tutanakları neler söylüyor?
TOKİ ödemelerinde yüzde 25 indirim!
TOKİ ödemelerinde yüzde 25 indirim!
Evlilik kredisi nedir, şartları neler?
Evlilik kredisi nedir, şartları neler?
600 bin dolarlık Lamborghini'ye şaşırtan talep
600 bin dolarlık Lamborghini'ye şaşırtan talep
ABD'de enflayon beklentilerin altında kaldı
GERİ
İLERİ
Bir uzmana göre yönetici olarak iş bulma şansını artıran 9 ipucu
Milyarder yatırımcı Warren Buffet'tan bitcoin yorumu
Dünyanın en pahalı araç plakası satıldı: İşte fiyatı
FED tutanakları neler söylüyor?
TOKİ ödemelerinde yüzde 25 indirim!
Milyarder yatırımcı Warren Buffet'tan bitcoin yorumu
Dünyanın en pahalı araç plakası satıldı: İşte fiyatı
FED tutanakları neler söylüyor?
TOKİ ödemelerinde yüzde 25 indirim!
Evlilik kredisi nedir, şartları neler?
Dünyanın en pahalı araç plakası satıldı: İşte fiyatı
FED tutanakları neler söylüyor?
TOKİ ödemelerinde yüzde 25 indirim!
Evlilik kredisi nedir, şartları neler?
600 bin dolarlık Lamborghini'ye şaşırtan talep
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL