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Milyonlarca çalışan merak ediyor: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca çalışan asgari “ücrete zam gelecek mi” sorusunun yanıtını arıyor. Peki hükümetin gündeminde asgari ücrete ara zam var mı?

28 Mayıs 2025 | 11:36
Milyonlarca çalışan merak ediyor: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) geçtiğimiz günlerde yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası yıl sonu için yüzde 24 olan enflasyon tahminini korudu. Asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı, enflasyon rakamlarına bağlı olarak değişebilir.

Enflasyon tahminleri sonrası milyonlarca çalışan asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ederken konuyla ilgili hükümetten yapılacak resmi açıklamalar da dikkatle takip ediliyor. Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı, açıklanacak enflasyon verilerine bağlı olarak değişebilir. 

2024’te net 17.002 TL olan asgari ücret, 1 Ocak 2025 itibarıyla yüzde 30’luk zamla net 22.104,67 TL, brüt 26.005,50 TL olarak belirlenmişti.

Geçen hafta enflasyon raporunun yayınlanmasının ardından TCMB Başkanı Fatih Karahan, bir soru üzerine asgari ücret konusunda kendilerinin karar verici ya da tavsiye verici olmadığının altını çizerek, "Raporda sunduğumuz enflasyon tahminleri, ücret gelişmeleri dahil çeşitli varsayımlar çerçevesinde şekilleniyor. Ücretler konusunda varsayımlar da özellikle yetkili mercilerin açıklaması çerçevesinde oluşuyor. Ama ücret konusunda genel olarak hep söylediğimiz şu; yüksek enflasyon ücretlerin reel olarak erimesine neden oluyor, dolayısıyla bize düşen burada temel şey enflasyonu kalıcı olarak düşürmek, fiyat istikrarını sağlamak" ifadelerini kullanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise 14 Mayıs’ta asgari ücrete ve emekli aylığına ara zam yapılması konusunda, "Emeklilerle ilgili şu an herhangi bir çalışmamız söz konusu değil. Temmuzda enflasyon ve TÜFE'den kaynaklanan zam farklarını alacaklar. Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız. Şu an için çok erken” açıklamasını yapmıştı.

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Astor Enerji temettü teklifini duyurdu
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Maçkolik temettü kararını duyurdu (2025)
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten kredi notu açıklaması
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