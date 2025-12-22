MSB işçi alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır? MSB personel alımı şartları neler?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı sonu itibarıyla bünyesindeki askeri fabrikalar, tersaneler ve bakım merkezlerinde istihdam edilmek üzere 1113 sürekli işçi alımı sürecini resmen başlattı.
1 MSB işçi alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde istihdam edilecek 1113 sürekli işçi alımı için başvurular, 22-26 Aralık 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden elektronik ortamda alınmaktadır. Başvuru süreci mülakatsız, doğrudan kura ve ardından belge kontrolü/uygulama sınavı şeklinde ilerleyecektir.
Başvurunuzu hatasız tamamlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
Adım Adım İŞKUR MSB Başvuru Rehberi
Sisteme Giriş Yapın: esube.iskur.gov.tr adresine gidin. Sağ üstteki "İş Arayan" bölümünden e-Devlet şifrenizle giriş yapın.
İlan Arama Ekranına Geçin: Üst menüde bulunan "İş İlanları" sekmesine tıklayın.
Doğru İlanı Bulun: Arama kriterleri kısmında:
İşyeri Unvanı kısmına "MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI" yazın.
İşyeri Türü kısmından "Kamu" seçeneğini işaretleyin.
Bulunduğunuz şehri seçerek "Ara" butonuna basın.
İlanı Seçin ve Başvurun: Listelenen ilanlardan mezuniyetinize ve mesleğinize uygun olanın üzerine tıklayın. Şartları okuduktan sonra sayfanın altındaki "Başvur" butonuna tıklayarak işlemi tamamlayın.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı sonu itibarıyla başlattığı 1.113 sürekli işçi alımıyla Türkiye genelinde dev bir istihdam kapısı açtı. Bugün (22 Aralık 2025) başlayan başvurular için adayların önünde 5 günlük kısa bir süre bulunuyor. Bakanlık, tersanelerden dikimevlerine, ikmal merkezlerinden bakım fabrikalarına kadar pek çok stratejik noktada yeni çalışma arkadaşları arıyor.
İşte il bazlı dağılım ve meslek gruplarına dair tüm detaylar:
Hangi İllerde Alım Yapılacak?
Alımlar, Türkiye’nin savunma sanayii ve lojistik ağının kalbi sayılan 24 farklı ilde gerçekleştirilecek:
Marmara: İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir.
İç Anadolu: Ankara, Eskişehir, Kayseri, Niğde, Sivas, Konya.
Ege: İzmir, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya.
Akdeniz: Adana, Mersin, Hatay.
Doğu & Güneydoğu: Erzurum, Erzincan, Diyarbakır.
Karadeniz: Amasya.
Öne Çıkan Meslek Kolları ve Kontenjanlar
İlan edilen 1.113 kişilik kadro, çok geniş bir mesleki yelpazeye yayılmış durumda. En çok kontenjan ayrılan ve dikkat çeken pozisyonlar şunlardır:
|Meslek Grubu
|Görev Alanı Örnekleri
|Teknik & Bakım
|Uçak Elektronik Sistemleri Bakım Onarımcısı, Motorcu, Elektrikçi, Kaynakçı, Torunacı, Kalorifer Tesisatçısı.
|İnşaat & Yapı
|Boyacı ve Badanacı, Sıhhi Tesisatçı, Camcı, Fayansçı, Marangoz.
|Hizmet & Destek
|Aşçı, Fırın İşçisi, Kuru Temizlemeci, Bahçıvan, Temizlik Görevlisi.
|Lojistik & Operasyon
|İş Makineleri Operatörü (Hafif), Ofset Baskı Operatörü, Şoför, Ambarcı.
|Uzmanlık
|İş Güvenliği Uzmanı, Saatçi.
MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak.
3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
4. Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
6. Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
7. Askerlikle ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.