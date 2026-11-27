Özellikle büyükşehirler ve ana ulaşım güzergahlarında halka açık elektrikli araç şarj istasyonları sayısında artış yaşanıyor.
Sektör yetkilileri, artan elektrikli araç şarj istasyonlarında kesintisiz hizmet verebilmek amacıyla akıllı şebeke entegrasyonu ve yenilenebilir enerji destekli istasyon projelerinin önümüzdeki dönemde öncelikli gündem maddesi olacağını belirtti.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri Ekim 2026 raporunu yayınladı. Rapora göre Türkiye’de toplam şarj istasyonu sayısı AC (Alternatif Akım) ve DC (Doğru Akım) olmak üzere toplam 49 bin 703 adede ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37'ye yakın bir artış gözlendi.
Uluslararası Elektrikli Araç Şarj Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı EV Charge Show 2026, bu yıl 5’inci kez kapılarını açtı. 26-28 Kasım tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarın, bu yıl yirmi binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. Fuarda elektrikli araç şarj ekosisteminin donanım, yazılım, enerji depolama ve elektrikli araç tarafındaki tüm uçtan uca çözümleri sergileniyor.
Elektrikli araç şarj istasyonları alanında faaliyet gösteren yerli bir firmanın yetkililerinden Harun Özcan, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Özcan, Türkiye'de elektrikli araç sayısının 500 bini geçtiğini ifade ederek, "Türkiye'de büyük bir pazar var. Dolayısıyla biz burada milli ve yerli üretimimize destek vermeye hazırız. Şu an yeterli altyapıya sahip olmayan, kurulu gücü yetersiz olan yerler için de özel çözümümüz var, bataryalı şarj istasyonu. Böyle de bir çözümümüzle geliyoruz. Şöyle örnek verelim. Bir petrol istasyonu düşünün. 30 kW sınırlı kapasitesi var ve kapasite artışına da gidilemiyor. Biz buraya bataryalı şarj istasyonu veriyoruz. Dolayısıyla 30 kW'lık şebeke sınırlı gücünü biz 240 kW'a kadar (ihtiyaç durumuna göre değişkenlik gösterebilir) artırabiliyoruz. Bu geriye kalan 210 kW'ı nasıl sağlıyoruz, bataryayla" ifadelerini kullandı.
Sektörde yeni çıkan birçok yeniliğin olduğunu ifade eden Özcan, "Bu yeniliklere örnek olarak dispenser sistemini söyleyebilirim. Dispenser sistemini şöyle açıklayayım. Örneğin Tesla'nın Supercharger'ların bir tane power ünitesi vardır, yanlarında da beslenen speed charger dediğimiz üniteleri vardır. Şimdi bunu yapmanız için Türkiye'de önce DC kablonun olması gerekiyor. Bütün bu üniteleri tek bir cihaz içerisinde gerçekleştiriyoruz ve dört çıkışlı olarak; iki önde, iki arkada şeklinde aynı çözümü sunabiliyoruz. Yeniliklerden bir tanesi bu diyebiliriz" dedi.