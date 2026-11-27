Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri Ekim 2026 raporunu yayınladı. Rapora göre Türkiye’de toplam şarj istasyonu sayısı AC (Alternatif Akım) ve DC (Doğru Akım) olmak üzere toplam 49 bin 703 adede ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37'ye yakın bir artış gözlendi.

Uluslararası Elektrikli Araç Şarj Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı EV Charge Show 2026, bu yıl 5’inci kez kapılarını açtı. 26-28 Kasım tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarın, bu yıl yirmi binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. Fuarda elektrikli araç şarj ekosisteminin donanım, yazılım, enerji depolama ve elektrikli araç tarafındaki tüm uçtan uca çözümleri sergileniyor.