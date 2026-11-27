BlackRock Yatırım Enstitüsü analistleri, ABD'nin net enerji ihracatçısı konumu nedeniyle Avrupa'ya kıyasla enerji şokuna karşı daha korunaklı olduğunu belirtti. Kurum, Fed'in aralık ayında 25 baz puanlık ölçülü bir artışa gideceğini ve 2027'nin ilk yarısında bir artış daha yapacağını öngörürken, ECB'nin de aralık ayında faiz artırmasını bekliyor.

ING Think ve KPMG International analizlerinde ise ham petrol akışındaki kısmi normalleşmeye rağmen dizel, jet yakıtı ve benzin fiyatlarının yüksek kalmasının çekirdek enflasyonu beslediği kaydedildi.