Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmaneli-Bursa Hızlı Tren Hattı ile Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı'nın ilk test sürüşlerine katıldı.
Bursa'yı Ankara ve İstanbul'a yaklaşık 2 saat 15 dakikada bağlayacak hızlı tren seferlerinin 2027'nin ilk yarısında başlayacağını belirten Uraloğlu, hattın tamamen hizmete girmesiyle yıllık 29,9 milyon yolcu ve 59,7 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşılacağını bildirdi.
1 "Hızlı trenle doğrudan ulaşılabilen il sayımız 14'ten 15'e çıkacak"
Osmaneli-Bursa Hızlı Tren Hattı ve Şehir Hastanesi Metrosu'nun test sürüşleri için Bursa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Uraloğlu, ulaşımın üretimi, kalkınmayı ve istihdamı birbirine bağlayan stratejik bir altyapı olduğunu vurguladı. 2002 yılından bu yana demiryollarını devlet politikası haline getirdiklerini belirten Uraloğlu, "2002'de 10 bin 948 kilometre olan demiryolu ağımızı 14 bin 272 kilometreye çıkardık. Sıfırdan inşa ettiğimiz hızlı tren ağımızı 2 bin 604 kilometreye ulaştırdık.
En son 9 Ekim'de hizmete açtığımız Çerkezköy-Kapıkule Hattımızla Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi de hızlı tren konforuna kavuşturduk. Böylece doğrudan yüksek hızlı trenle ulaşılabilen il sayımızı 11'den 14'e yükselttik. Çok yakında bu yolculuğa Bursa'mızı da ekliyoruz. Osmaneli-Bursa hattımızın hizmete alınmasıyla hızlı trenle doğrudan ulaşılabilen il sayımız 14'ten 15'e çıkacak. Böylece ticareti ve üretim gücüyle ülkemizin lokomotif şehirlerinden Bursa'mız, hızlı trenin sağladığı hız ve konforun yanı sıra yeni ulaşım ve ticaret imkânlarına da kavuşacak" dedi.
2 Toplam 9 istasyonla hizmet verilecek
Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nın güzergahı ve mühendislik detayları hakkında bilgi veren Uraloğlu, hattın doğuda Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul YHT hattına, batıda ise mevcut Kuşcenneti İstasyonu üzerinden Bandırma-İzmir demiryoluna bağlanacağını ifade etti. Proje kapsamında Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu, Bursa Gar, TEKNOSAB, Karacabey ve Dağkadı olmak üzere 8 yeni istasyon inşa edildiğini ve mevcut Kuşcenneti İstasyonu ile birlikte toplam 9 istasyonla hizmet verileceğini aktaran Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Osmaneli-Bursa arasındaki 106 kilometrelik kesimde; 21 ana tünel, 13 kaçış tüneli, 12 viyadük, 13 demiryolu köprüsü, 56 altgeçit, 25 üstgeçit, 123 menfez ve çok sayıda diğer sanat yapılarıyla birlikte 369 sanat yapısının tamamını bitirdik. Hattın 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa kesiminde altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladık ve test süreçlerini başlattık. Bursa-Bandırma kesiminde ise yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz."
3 "2027 yılı ilk yarısı içinde hızlı tren seferlerine başlayacağız"
Yenişehir Havalimanı İstasyonu ile Bursa Gar İstasyonu arasında gerçekleştirilen test sürüşüyle Bursa'nın demiryolu ulaşımında yeni bir dönemin kapılarının aralandığını kaydeden Bakan Uraloğlu, Osmaneli-Bursa hattı ile Ankara-İstanbul YHT Hattı arasındaki entegrasyon testlerinin de yapılacağını bildirdi. Raydan sinyalizasyona, elektrifikasyondan haberleşme sistemlerine kadar tüm bileşenlerin titizlikle kontrol edildiğini vurgulayan Uraloğlu, "Testlerin ve sertifikasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından inşallah Bursa'mızda 2027 yılı ilk yarısı içinde hızlı tren seferlerine başlayacağız" diye konuştu.
4 "Bursa'mızdan Ankara'ya ve İstanbul'a seyahat süresi yaklaşık 2 saat 15 dakikaya düşecek"
Projenin şehirler arası seyahat sürelerini önemli ölçüde kısaltacağına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, ulaşım süreleri ve taşıma kapasitelerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Bursa'mızdan Ankara'ya ve İstanbul'a seyahat süresi yaklaşık 2 saat 15 dakikaya düşecek. Bursa-Bilecik 45 dakika, Bursa-Eskişehir 1 saat ve Bursa-Konya arası da 2 saat 50 dakika olacaktır. Projemiz, yolcu taşımacılığının yanında yük taşımacılığına da büyük hizmet sunacaktır.
Hattımızın tamamının işletmeye alınmasıyla yıllık 29,9 milyon yolcu ve 59,7 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşacağız. Bursa-Bandırma kesiminin tamamlanmasıyla birlikte Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi TEKNOSAB ve Karacabey, Kuşcenneti üzerinden Bandırma Limanı'na bağlanacak. Böylece otomotiv, makine ve kimya sanayisi başta olmak üzere bölgemizdeki üreticilerimiz, yüksek hacimli yüklerini demiryoluyla limana ulaştırabilecek. Ayrıca Yenişehir Havalimanı İstasyonumuzla havalimanına demiryolu bağlantısı sağlayarak hava ve demiryolu ulaşımını da bütünleştireceğiz."