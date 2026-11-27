Osmaneli-Bursa Hızlı Tren Hattı ve Şehir Hastanesi Metrosu'nun test sürüşleri için Bursa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Uraloğlu, ulaşımın üretimi, kalkınmayı ve istihdamı birbirine bağlayan stratejik bir altyapı olduğunu vurguladı. 2002 yılından bu yana demiryollarını devlet politikası haline getirdiklerini belirten Uraloğlu, "2002'de 10 bin 948 kilometre olan demiryolu ağımızı 14 bin 272 kilometreye çıkardık. Sıfırdan inşa ettiğimiz hızlı tren ağımızı 2 bin 604 kilometreye ulaştırdık.

En son 9 Ekim'de hizmete açtığımız Çerkezköy-Kapıkule Hattımızla Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi de hızlı tren konforuna kavuşturduk. Böylece doğrudan yüksek hızlı trenle ulaşılabilen il sayımızı 11'den 14'e yükselttik. Çok yakında bu yolculuğa Bursa'mızı da ekliyoruz. Osmaneli-Bursa hattımızın hizmete alınmasıyla hızlı trenle doğrudan ulaşılabilen il sayımız 14'ten 15'e çıkacak. Böylece ticareti ve üretim gücüyle ülkemizin lokomotif şehirlerinden Bursa'mız, hızlı trenin sağladığı hız ve konforun yanı sıra yeni ulaşım ve ticaret imkânlarına da kavuşacak" dedi.