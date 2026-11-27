Türkiye, sağlık turizminde önemli bir merkez haline gelmiş durumda. JCI (Joint Commission International) akreditasyonuna sahip hastane sayısı bakımından 41 hastane ile dünyada altıncı sırada olan ülkemiz, dünyada sağlık turizminde ilk 10 ülke arasında yer alıyor.

Ekonomist’in 08 - 21 Kasım 2026 tarihli sayısından

Kardiyovasküler cerrahi, ortopedi, onkoloji ve tüp bebek (IVF) uygulamalarının yanında, Türkiye estetik tarafında ise saç ekimi, diş tedavileri ve estetik cerrahi alanında adından söz ettiriyor. Estetik konusunda Türkiye’nin önde gelen firmalarının başında da Alanya kökenli Tuncer ailesinin ana sermayedar olduğu Esteworld geliyor. Şirket sadece yurt dışından ayda 2 bin 500, 3 bin hasta getiriyor. Bunu da 35 ülkedeki yapılanması sayesinde sağlıyor.

Sosyal kulüp olacak

İstanbul’da beş merkez ile faaliyet gösteren Esteworld, yeni dönemde yatırımda atağa kalkmış durumda. Estetiği, longevity ile birleştiren Esteworld, İstanbul Şile’de 250 milyon Euro’luk Well World projesini hayata geçiriyor. Esteworld CEO’su Dr. Burak Tuncer, 750 dönüm arazi alımı sonrasında yatırıma başladıklarını ve şu ana kadar 50 milyon Euro yatırım yaptıklarını söylüyor. Tuncer’in verdiği bilgiye göre Well World projesi; sağlık hizmetleri, longevity uygulamaları, sosyal kulüp ve konaklamalı yaşam alanlarını aynı çatı altında buluşturacak. Konaklamalı alanda 2 bin üyeye hizmet sunulacak.

Proje, klasik bir sağlık veya wellness merkezinden farklı olarak klinik, sosyal kulüp ve konaklamalı yaşam alanlarını tek bir proje içerisinde bir araya getirecek. Tesisin içinde golf, tenis ve binicilik sahaları olacak. Şile’deki merkezin 29 Ekim 2028’de faaliyete başlaması hedefleniyor.

Altunizade ve İFM'de yatırım

Esteworld, bu yatırım öncesinde İstanbul’da iki yatırım daha gerçekleştiriyor. Bu yatırımlardan biri Altunizade’de diğeri de İstanbul Finans Merkezi’nde olacak. Bu iki yatırım toplamda 20 milyon Euro’luk bir finansmanla gerçekleşecek.

Burak Tuncer, ilk olarak Altunizade’de 3 bin metrekare kapalı alanı olan 12 milyon Euro’luk yatırım yaptıklarını anlatıyor. Buradaki merkezde mikrobiyota analizleri, genetik testler ve kişiselleştirilmiş sağlık uygulamaları başta olmak üzere farklı hizmetler sunulacak ve günübirlik uygulamalar için kullanılacak. Diğer yatırım 8 milyon Euro yatırımla İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleştirilecek ve yıl başında açılışı yapılacak. Tuncer, burada da estetik ve longevity uygulamalarının yapılacağını sözlerine ekliyor.