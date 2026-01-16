OGM personel alımı sonuçları açıklandı! OGM 496 sözleşmeli personel alımı sonuçları sorgulama

KPSS puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilen değerlendirme süreci sonunda atanmaya hak kazanan adaylar için şimdi belge teslim süreci başlıyor. Açıklanan takvime göre, asil olarak yerleşen adayların istenen belgeleri 26 Ocak ile 6 Şubat 2026 tarihleri arasında ilgili birimlere şahsen veya belirtilen yöntemlerle teslim etmeleri gerekiyor.
Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 496 sözleşmeli personel alımı için beklenen yerleştirme süreci tamamlandı. Her il bazında yapılan başvurular, adayların sahip olduğu en yüksek KPSS puanları esas alınarak sıralandı ve sonuçlar 16 Ocak 2026 tarihi itibarıyla kurumun resmi web sitesi olan ogm.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açıldı.
OGM 496 PERSONEL ALIMI YERLEŞTİRME SONUÇLARI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ
Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte atamaya hak kazanan adaylar için kritik bir süreç başlıyor. Yerleştirilen kişilerin, 26 Ocak ile 6 Şubat tarihleri arasında istenen belgeleri eksiksiz bir şekilde ilgili birimlere ulaştırması gerekiyor. Belirlenen bu yasal süre içerisinde evrak teslimi yapmayan adaylar atanma haklarını kaybedecekleri için sürecin yakından takip edilmesi büyük önem taşıyor.
OGM PERSONEL ALIMI İÇİN GEREKLİ BELGELER
Genel Evraklar
- Ek-1 Yerleştirme Başvuru Formu (Eksiksiz ve bilgisayar ortamında doldurulacaktır.),
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
- Mezun Belgesi veya Geçici Mezuniyet Belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir.),
- Adli Sicil Belgesi (Güncel olması gerekmekte olup E-Devlet üzerinden de alınabilir.),
- E-devlet sistemi üzerinden alınan Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı, (Barkotlu belge olarak alınması gerekmekte olup İşyeri Unvan Listesinin de bulunmasına dikkat edilecektir.),
- 4 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmak.),
- Askerlik Durum Belgesi
Özel evraklar için ise OGM’nin web sitesinde yayımladığı duyurudan erişilebilir.