OGM personel alımı sonuçları açıklandı! OGM 496 sözleşmeli personel alımı sonuçları sorgulama

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 496 sözleşmeli personel alımı için beklenen yerleştirme süreci tamamlandı. Her il bazında yapılan başvurular, adayların sahip olduğu en yüksek KPSS puanları esas alınarak sıralandı ve sonuçlar 16 Ocak 2026 tarihi itibarıyla kurumun resmi web sitesi olan ogm.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açıldı.

OGM 496 PERSONEL ALIMI YERLEŞTİRME SONUÇLARI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ