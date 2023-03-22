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OSB'lerden KGF destekli EYT kredisi tahsislerinin başlaması talebi

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kredilerine ilişkin tahsislerin bir an önce başlaması talebinde bulundu.

22 Mart 2023 | 12:21
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OSB'lerden KGF destekli EYT kredisi tahsislerinin başlaması talebi

Kütükcü, yaptığı açıklamada, sanayicilerin KGF destekli EYT kredilerinde yaşanan gecikmeden dolayı kıdem tazminatı yüküyle karşı karşıya kaldıklarını bildirdi.

EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyen çalışanların nisan ayında emekli maaşlarını almak için hızla emekli olmak istediklerini ifade eden Kütükcü, çalışanlardan gelen yoğun talebin işletmeleri finansal zorluklarla karşı karşıya getirdiğini belirtti.

Kütükcü, "Bu nedenle KGF destekli kredi tahsisleri hızla yapılmaya başlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

 

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