ARA
Bist 100
7628,24
-1,1%
Bist 100
Dolar/TL
28,2952
0,1281%
Dolar/TL
Euro/TL
30,0297
0,0135%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0607
-0,0937%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1819,32
0,31%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Pandemide PCR testi yaptırmadığı için işten çıkarılmıştı! Mahkemeden emsal karar

Pandemide Kovid-19 aşısı olmadığı için haftada 2 kere PCR testi yaptırmadığı gerekçesiyle tazminatsız olarak işten çıkarılan Kazım Uzun'un firmaya açtığı tazminat davasını kabul eden mahkeme, çalışanın davranışını Anayasa'ya uygun buldu.

31 Ekim 2023 | 13:14
0
Pandemide PCR testi yaptırmadığı için işten çıkarılmıştı! Mahkemeden emsal karar

İstanbul'da özel bir firmada çalışan Kazım Uzun, pandemi sürecinde Kovid-19 aşısı olmayı kabul etmezken iş yerinin PCR Testi Zorunluluğu Genelgesi kapsamında haftada 2 kez istediği PCR testini de yaptırmadı.

Firma, yaptığı yazılı savunmasının ardından Uzun'un iş sözleşmesini 26 Ağustos 2021'de "derhal fesih" yoluyla iptal etti.

Bunun üzerine Uzun'un, avukatı aracılığıyla alacaklarının faiziyle geri ödenmesi talebiyle iş yerine açtığı dava, İstanbul 11. İş Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Davanın 14 Haziran 2022'de görülen karar duruşmasında, Uzun haklı bulundu.

Mahkeme kararında, teşhis işlemi sayılan Kovid-19 hastalığına bağlı PCR testinin Anayasa'nın 17. maddesinde belirtilen "vücut bütünlüğünü ihlal eden bir tıbbi müdahale" olduğunu belirtilerek, testi yaptırmanın kişinin kendi rızasına kaldığı, yine bunun tıbbi zorunluluk olacağına yönelik herhangi bir rapor ve belge olmadığı kaydedildi.

Anayasa'nın 13. maddesinde belirtildiği gibi temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla sınırlandırılabileceği, oysa PCR testinin zorunluluğuna dair bir kanun olmadığı ifade edilen kararda, söz konusu genelgeyle ise işverenin işçilerden PCR testi istenebileceği yönünde yalnızca tavsiyede bulunabileceği anlatıldı.

Kararda, tıbbi müdahale niteliğindeki Kovid-19 hastalığına ilişkin PCR testinin Anayasa'ya göre "kişinin vücut bütünlüğüne müdahale" anlamı taşıdığı belirtilerek, somut olayda davacının vücut bütünlüğünü koruma amacıyla rızası olmaksızın PCR testi yaptırmadığı, bu gerekçelerle de işten çıkarılması haklı nedene dayanmadığı için kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığını vurgulandı.

Mahkeme, davacının PCR testi yaptırmaması karşısında yapılan feshin haklı nedene dayanmayacağını belirterek, firmanın 21 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

İstinaf, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi dosya üzerinden yaptığı incelemesinde, yerel mahkemenin verdiği kararı hukuka uygun bularak tarafların istinaf başvurularını esastan reddetti.

Davaya ilişkin AA muhabirine konuşan Uzun'un avukatı Tüketiciler Birliği Hukuk Komisyonu Başkanı Mehmet Emre Sert, pandemide Kovid-19 aşısı olmadığı ve PCR testi yaptırmadığı gerekçesiyle iş akdi feshedilen müvekkilinin işten çıkarılmasının haksız olduğuna karar verildiğini hatırlattı.

Karar üzerine firmanın davayı istinafa taşıdığını belirten Sert, "İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin vermiş olduğu kararın yerinde olduğuna hükmetti. Böylece yerel mahkemenin kararı kesinleşti. Bu karar emsal niteliği taşıyor." ifadelerini kullandı.

Sert, yerel mahkeme kararın gerekçesinde Anayasa'nın 13. ve 17'inci maddesi çerçevesinde bir değerlendirme yaptığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Mahkeme, Anayasa'nın 13'üncü maddesinde temel hak ve hürriyetlerin ancak kanunla sınırlanabileceği, işverenin genelgeye dayanarak aşı ve PCR testi yaptırması yönünde işçiyi zorlayamayacağı yönünde gerekçe sunmuştur. Diğer taraftan Anayasa'nın 17'inci maddesinde ise kanunda yazılı haller ve tıbbi zorunluluklar dışında kişinin vücut bütününe dokunulamayacağı ifade edilmiştir. Bu nedenle müvekkilin PCR testi yaptırmaması karşısında mahkeme müvekkili haklı bulmuş ve kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesine karar vermiştir. Bu karar İstinaf Mahkemesi kararıyla kesinleşmiştir."

0
  • ALTIN GRAM - TL 1819,32 0,31%
  • ALTIN ONS 1999,87 0,18%
  • BIST 100 7628,24 -1,1%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,2952 0,1281%
  • EURO/TURK LIRASI 30,0297 0,0135%
  • EURO/USD 1,0607 -0,0937%
  • INGILIZ STERLINI 1,21435 -0,20996%
  • JAPON YENI 150,939 1,235%
  • KANADA DOLARI 1,38741 0,34753%
  • RUS RUBLESI 93,4995 1,0205%
Günün En Çok Okunanları
Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra parası nereden, nasıl alınır?
Bir araştırmaya göre bu beceriye sahip olanlar artık daha fazla kazanıyor
Bir araştırmaya göre bu beceriye sahip olanlar artık daha fazla kazanıyor
Arazi yatırımlarının merkezi: Kentte fiyatlar bir yılda ikiye katlandı
Arazi yatırımlarının merkezi: Kentte fiyatlar bir yılda ikiye katlandı
Zorlu Holding'den Zorlu Enerji'de hisse satışı
Zorlu Holding'den Zorlu Enerji'de hisse satışı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
TÜRK-İŞ, ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
TÜRK-İŞ, ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
Mahkemeden yüzde 55 zam yapan ev sahibine kötü haber!
Mahkemeden yüzde 55 zam yapan ev sahibine kötü haber!
Scrikss'ten Cumhuriyet'in 100. yılına özel koleksiyon
GERİ
İLERİ
Cumhuriyet'in 100. yılına özel hatıra parası nereden, nasıl alınır?
Bir araştırmaya göre bu beceriye sahip olanlar artık daha fazla kazanıyor
Arazi yatırımlarının merkezi: Kentte fiyatlar bir yılda ikiye katlandı
Zorlu Holding'den Zorlu Enerji'de hisse satışı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Bir araştırmaya göre bu beceriye sahip olanlar artık daha fazla kazanıyor
Arazi yatırımlarının merkezi: Kentte fiyatlar bir yılda ikiye katlandı
Zorlu Holding'den Zorlu Enerji'de hisse satışı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
TÜRK-İŞ, ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
Arazi yatırımlarının merkezi: Kentte fiyatlar bir yılda ikiye katlandı
Zorlu Holding'den Zorlu Enerji'de hisse satışı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
TÜRK-İŞ, ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
Mahkemeden yüzde 55 zam yapan ev sahibine kötü haber!
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL