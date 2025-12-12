Tescilli turplarda hasat tamamlandı, yıkama mesaisi başladı

Osmaniye’de coğrafi işaretle tescillenen Kadirli turpunda hasat başladı. Çiftçiler, ürünleri tüketiciye ulaştırmadan önce Savrun Çayı’nın soğuk suyunda çamurdan arındırmak için yoğun mesai harcıyor.
1 Türkiye'nin trup üretiminin büyük kısmını karşılıyor
Türkiye'nin turp üretiminin büyük kısmının karşılandığı Kadirli ilçesinde ağustos sonunda ekilen ürünler olgunlaştı.
2 Hasadın ardından Savrun Çayı'na taşınıyor
Yetiştirildiği ilçenin adıyla tescillenen kırmızı turplar, hasat edildikten sonra çamurdan arındırılması için Savrun Çayı'na taşınıyor.
3 Temizlik işleminin ardından araçlara yükleniyor
Soğuk suya giren çiftçiler ve tarım işçileri tarafından temizlenen ürünler, zahmetli işlemin ardından paketlenip araçlara yükleniyor.
4 Hava sıcaklığı 15 dereceye kadar düşebiliyor
Hava sıcaklığının 15 dereceye kadar düştüğü ilçede hem soğukla hem de suyla mücadele eden yöre halkı, el birliğiyle zorluğun üstesinden geliyor.
5 5 sene önce coğrafi işaret belgesi aldı
2020'de coğrafi işaret belgesi alan Kadirli turpunun geçen yıl ilçede ekildiği 26 bin dekar alandan yaklaşık 104 bin ton ürün elde edildi.
6 Rekoltenin bu yıl düşük olması bekleniyor
İlçede 27 bin dekara çıkan ekim alanında, azalan yağışların etkisiyle sezonun kurak geçmesi nedeniyle rekoltenin yüzde 22'lik düşüşle 81 bin ton olması bekleniyor.
Kent genelinde ise çiftçiler 2024'te 30 bin 960 dekardan 123 bin 180 ton turp topladı. Şehirde bu yıl 32 bin 610 dekardan 102 bin 708 ton rekolte hedefleniyor.
7 "Turp üretiminde ilk akla gelen yer Osmaniye"
Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, turp üretiminde ilk akla gelen yerin Osmaniye olduğunu söyledi.
8 Sulama sistemleriyle kuraklığın önüne geçilmeye çalışılıyor
Sulama sistemleriyle kuraklığın önüne geçmeye çalıştıklarını dile getiren İspir, "Bu sene rekolte geçen seneye göre düşük. Bunun nedeni kuraklık. Yağmur yağmadığı için çiftçi kendi sulamasını yapmak zorunda kaldı. O da gerçek yağmurun yerini tutmuyor. Yağmur yağmaması maalesef rekolteye kötü yansıdı." ifadelerini kullandı.
9 "Ürün istediğimiz fiyatlara çıkmadı"
Turp üreticisi Mustafa İlker Öz de 1000 dekarda ürün yetiştirdiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:
"Hava şartlarından dolayı sıkıntılı süreç yaşıyoruz. Sıcak hava verimi etkiliyor çünkü turp kış sebzesi olduğu için havaların soğuk olması gerekiyor. İklimden dolayı turpta verim istediğimiz gibi olmadı. Buna paralel tüketim de az olunca ürün istediğimiz fiyatlara çıkmadı."