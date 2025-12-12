Tescilli turplarda hasat tamamlandı, yıkama mesaisi başladı

Turp üreticisi Mustafa İlker Öz de 1000 dekarda ürün yetiştirdiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Hava şartlarından dolayı sıkıntılı süreç yaşıyoruz. Sıcak hava verimi etkiliyor çünkü turp kış sebzesi olduğu için havaların soğuk olması gerekiyor. İklimden dolayı turpta verim istediğimiz gibi olmadı. Buna paralel tüketim de az olunca ürün istediğimiz fiyatlara çıkmadı."