Bakan Mehmet Şimşek Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ni değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası tarafından açıklanan Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ni değerlendirdi.

Yıllık cari açığın 22 milyar dolar ile sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam ettiğinin altını çizen Bakan Şimşek, altın hariç cari açığın program döneminde belirgin şekilde iyileştiğini de belirtti.

2025 yılı ekim ayına ilişkin Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ni açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekimde cari işlemler hesabının 457 milyon ABD doları fazla kaydettiğini duyurdu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 7.028 milyon ABD doları fazla verdi.

"Altın, artan dış ticaret açığında etkili oldu"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Mehmet Şimşek, son dönemde fiyatı yükselen altının artan dış ticaret açığında etkili olduğuna vurgu yaptı:

"Ekim ayında cari denge 0,5 milyar dolar fazla verdi. Yıllık cari açık 22 milyar dolar ile sürdürülebilir seviyelerde kalmaya devam etti.

Altın hariç cari açık program döneminde belirgin şekilde iyileşti. Tasarruf tercihlerinde önemli yeri olan ve son dönemde fiyatı yükselen altın, artan dış ticaret açığında etkili oldu. Ekim ayında altın hariç cari denge 3,2 milyar dolar fazla verirken yıllık açık 2,6 milyar dolar gerçekleşti.



Enerji fiyatlarındaki olumlu görünüm ve ihracat performansımızın cari dengeyi desteklemesi beklenirken elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmek için yapısal reformları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."