Sağlık Bakanlığı 15.342 Personel Alımı Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? ÖSYM KPSS 2025/4 Ekranı Mercek Altında!

Sağlık Bakanlığı'nın 15 bin 342 personel alımında yerleştirmeler KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 2025/4 KPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak? İşte, sonuçlara dair son gelişmeler ve ÖSYM KPSS 2025/4 tercih sonuçları sorgulama ekranına dair beklentiler...

Sağlık Bakanlığı Tercih Sonuçları İçin Geri Sayım Sürüyor

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılındaki hem işçi hem de sözleşmeli personel alımı kapsamında yapılan tercihlerin sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından merkezi olarak yürütülüyor. Başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca basılı veya e-posta yoluyla herhangi bir bilgilendirme yapılmayacak. Belirtilen süre içerisinde gerekli belgeleri teslim etmeyen adayların atamaları gerçekleştirilmeyecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 2025/4 yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanması bekleniyor? İşte, sonuçlara ilişkin güncel bilgiler...

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2025/4 YERLEŞTİRME (TERCİH) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın 15 bin 342 personel alımı için başvurular 8 Mayıs tarihinde tamamlandı ve değerlendirme süreci başladı. Açılan kadrolara başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

Tercih sonuçlarının değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden duyurulması bekleniyor. Tahminlere göre, sonuçlar en geç Mayıs ayı sonuna kadar erişime açılabilir. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

YERLEŞEN ADAYLARDAN BELGE İSTENİLECEK

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar. Atama için gerekli olan belgeler, belgelerin teslim tarihi ve yeri gibi bilgiler Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden duyurulacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ KADROLARA ALIM YAPIYOR?

Sağlık Bakanlığı'nın alım yapacağı kadroların listesi şu şekilde:

BİYOLOG (10)

BÜRO PERSONELİ (215)

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ (75)

DESTEK PERSONELİ (15)

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ (44)

DİYETİSYEN (74)

EBE (1280)

FİZYOTERAPİST (121)

GERONTOLOG (6)

HEMŞİRE (7.597)

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (27)

ODYOLOG (17)

PERFÜZYONİST (25)

PSİKOLOG (30)

SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) (2)

SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) (397)

SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) (25)

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) (146)

SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) (91)

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) (10)

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) (225)

SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) (135)

SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) (132)

SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) (26)

SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) (71)

SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) (1.786)

SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) (10)

SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) (314)

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) (17)

SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) (50)

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) (17)

SOSYAL ÇALIŞMACI (67)

TEKNİKER (235)

TEKNİSYEN (273)