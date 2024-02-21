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Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı kılavuzu açıklandı (UNVAN/BRANŞ DAĞILIMI VE BAŞVURU TARİHLERİ)

Sağlık Bakanlığı 15 bini hemşire, 2 bini ebe olmak üzere 27 bin personel alımı için ilana çıktı. KPSS sonuçlarına göre yapılacak yerleştirme için adaylar 21-28 şubat arasında tercih yapacak.

21 Şubat 2024 | 09:55
Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı kılavuzu açıklandı (UNVAN/BRANŞ DAĞILIMI VE BAŞVURU TARİHLERİ)

İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 27 bin sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak.

Başvurular, 21 Şubat-28 Şubat 2024 tarihlerinde, tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapılabilecek. ÖSYM veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARININ UNVAN/BRANŞ VE ÖĞRENİM DÜZEYLERİNE GÖRE DAĞILIMI ŞÖYLE: 

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN PAYLAŞIM 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilecek 27 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin kılavuzun yayınlandığını belirterek adaylara hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımızın taşra teşkilatında istihdam edilecek 27.000 sözleşmeli personelin Kamu Personel Seçme Sınavı sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alımına ilişkin kılavuz yayınlandı. Adaylar, tercihlerini 21-28 Şubat arasında ÖSYM internet sitesi üzerinden yapabilecek. Hayırlı olsun."

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