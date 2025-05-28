Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura sonuçlarını sorgulamak için iscisonuc.saglik.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Sonuçlar, kura çekiminin tamamlanmasının ardından aynı gün saat 22:00 itibarıyla bu adreste erişime açıldı.

Önemli Not: Kura çekimi 27 Mayıs Salı günü Ankara'da noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura çekimini canlı olarak takip edemeyen adaylar için Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube hesabı üzerinden yayın da yapıldı.

Asıl ve yedek adaylar için bilgilendirme

Kura sonucunda asil olarak hak kazanan adayların, gerekli belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde teslim etmeleri gerekiyor. Belgelerini süresi içinde teslim etmeyen, yanlış veya yanıltıcı bilgi beyan eden adayların yerine ise sırasıyla yedek adaylar çağrılacak.

Sağlık Bakanlığı'nın 81 ildeki hastane, poliklinik, aile sağlığı merkezi ve diğer sağlık kuruluşlarına yapılacak bu yerleştirmelerde, başvuru şartlarını sağlamayan adayların kurada ismi çıksa dahi göreve başlayamayacakları unutulmamalıdır.