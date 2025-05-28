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Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın merakla beklenen 3.658 sürekli işçi alımı kura sonuçları nihayet açıklandı. Başvurularını İŞKUR üzerinden tamamlayan binlerce aday, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı kadrolarına yerleşmek için heyecanla bekliyordu. Asıl ve yedek aday listeleri belli oldu!

28 Mayıs 2025 | 11:42
Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura sonuçlarını sorgulamak için iscisonuc.saglik.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Sonuçlar, kura çekiminin tamamlanmasının ardından aynı gün saat 22:00 itibarıyla bu adreste erişime açıldı.

Önemli Not: Kura çekimi 27 Mayıs Salı günü Ankara'da noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura çekimini canlı olarak takip edemeyen adaylar için Sağlık Bakanlığı'nın resmi YouTube hesabı üzerinden yayın da yapıldı.

Asıl ve yedek adaylar için bilgilendirme

Kura sonucunda asil olarak hak kazanan adayların, gerekli belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde teslim etmeleri gerekiyor. Belgelerini süresi içinde teslim etmeyen, yanlış veya yanıltıcı bilgi beyan eden adayların yerine ise sırasıyla yedek adaylar çağrılacak.

Sağlık Bakanlığı'nın 81 ildeki hastane, poliklinik, aile sağlığı merkezi ve diğer sağlık kuruluşlarına yapılacak bu yerleştirmelerde, başvuru şartlarını sağlamayan adayların kurada ismi çıksa dahi göreve başlayamayacakları unutulmamalıdır.

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Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Dev bedelsiz kararını KAP'a bildirdi: Yüzde 299900
Astor Enerji temettü teklifini duyurdu
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Maçkolik temettü kararını duyurdu (2025)
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