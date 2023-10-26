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Securitas gelecek yıl 2 bin güvenlik görevlisi alacak... En fazla açık İstanbul'da

Securitas Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, gelecek yıl yaklaşık 2 bin kişiyi işe almayı planladıklarını belirterek, "İnsan kaynağına 2023'te toplamda 11,2 milyon lira yatırım yapacağız. Buna ücretler dahil değil." dedi.

26 Ekim 2023 | 15:51
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Securitas gelecek yıl 2 bin güvenlik görevlisi alacak... En fazla açık İstanbul'da

Kösereisoğlu, AA muhabirine, krizlerin fırsatları da beraberinde getirdiğine işaret ederek, salgın ve ekonomik krizde yaşanan daralmayı yeni müşteri kazanımlarıyla dengelediklerini söyledi.

Geçen yılı yüzde 80 büyüme oranı ve 3 milyar liranın üzerinde ciroyla kapattıkları bilgisini veren Kösereisoğlu, bu yıl yüzde 75 büyüme ve 5,2 milyar lira, gelecek yıl ise 11 milyar lira ciro hedeflediklerini bildirdi.

Kösereisoğlu, insan, bilgi ve teknoloji entegrasyonu ile ortaya çıkan güvenlik çözümlerinin alternatif ve uzun vadeli yatırımlarla yeni bir kapı açtığını anlattı.

İnsan odaklı bir marka olduklarını vurgulayan Kösereisoğlu, bu seneyi 22 bin civarında çalışanla kapatmayı planladıklarını dile getirdi.

Kösereisoğlu, yıl sonuna kadar 2 bin 500’ü aşkın istihdam hedeflediklerini dile getirerek, “2024 için ise 2 bin kişi civarı işe alım planlıyoruz. Teknolojiye olduğu kadar insan kaynaklarımıza da yatırım yapıyor, eğitimlerimizi güncelliyoruz. Bu bağlamda insan kaynağına 2023’te toplamda 11,2 milyon lira yatırım yapacağız. Buna ücretler dahil değil.” diye konuştu.

Güvenlik sektöründe eleman sıkıntısının devam ettiğine dikkati çeken Kösereisoğlu, en fazla açığın İstanbul ve çevresinde olduğunu kaydetti. Sektörde halen 356 bin civarında özel güvenlik görevlisi çalıştığını vurgulayan Kösereisoğlu, özel güvenlik mesleğine inanarak yol alan çalışanlar için kariyer fırsatlarının oldukça fazla bulunduğunu kaydetti.

Kösereisoğlu, özel güvenlik sektörünün gençler için çok iyi kariyer fırsatları barındırdığını belirterek, şöyle konuştu:

“Saha kadromuzdan idari kadroya geçiş oranımız yüzde 29 civarında. Sadece sahadan idari kadroya geçmek değil, saha içinde de yükselmek için fırsatlar bulunuyor. Securitas, 2023’te 6,2 milyon lirayı eğitime ayırarak güvenlik alanında uzman, yetkinlik alanı geniş insan kaynağı yetiştirmeyi hedefledi.”

Kösereisoğlu, iş başvurularının "https://l.securitas.com.tr/is-basvuru" adresinden yapılabileceğini sözlerine ekledi.

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