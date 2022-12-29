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SGK'dan emeklilik için borçlanma videosu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), eksik gün için borçlanma başvurusu ve takibinin, e-Devlet'ten daha kolay ve hızlı yapılabildiğini bildirdi.

29 Aralık 2022 | 11:55
Son Güncellenme: 29 Aralık 2022 | 11:58
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SGK'dan emeklilik için borçlanma videosu

SGK'nin emeklilik işlemlerine ilişkin hazırladığı bilgilendirme videosunda, şu ifadelere yer verildi:

"Emeklilik işlemlerinizi e-Devlet'ten yapabileceğinizi biliyor musunuz? SGK'ye gelmeden evde, cepte, nette, 7/24, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde e-Devlet'te işlem yapabilirsiniz. Kolay, hızlı, güvenilir hizmet, e-Devlet platformunda. e-Devlet'te hizmet sürelerinizi görebilir, eksik günleriniz için borçlanma başvuru ve takibinizi yapabilirsiniz. Emeklilik başvurunuzu e-Devlet'ten yapın, işlemleriniz daha hızlı olsun."

 

 

 

 

 

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