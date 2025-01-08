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SGK'dan yemek kartı açıklaması

Çalışanları yakından ilgilen yemek kartlarının marketlerde kullanımıyla ilgili SGK'dan açıklama geldi.

08 Ocak 2025 | 19:06
SGK'dan yemek kartı açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sosyal medya platformu X hesabından yemek kartlarının kullanımıyla ilgili, "Yemek dışında başka amaçlarla kullanılması halinde 158,00 TL'lik tutar prime tabi tutulmayacak ancak bu tutarı aşan kısım prime esas kazanca tabi olacaktır" açıklamasını yaptı.


SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yemek kartı/çeki/kuponu sadece yemek bedeli ödemelerinde kullanıldığında, yüklenen tutar prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

Yemek kartı/çeki/kuponunun yemek dışında başka amaçlarla kullanılması halinde 158,00 TL’lik tutar prime tabi tutulmayacak ancak bu tutarı aşan kısım prime esas kazanca tabi olacaktır."

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