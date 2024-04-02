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SGK duyurdu: Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı

Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilerin bayram ikramiyelerinin bugün ödenmeye başlandığını duyurdu.

02 Nisan 2024 | 09:40
SGK duyurdu: Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belirlendi.

Bayram ikramiyeleri, SSK kapsamında emekli olanlara 2, 3 ve 4 Nisan, Bağ-Kur'dan emekli olanlara 5 Nisan, Emekli Sandığı kapsamındakilere ise 2, 3 ve 5 Nisan'da ödenecek.

SSK EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ

SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17 ve 18'i olanlara 2 Nisan, 19, 20, 21 ve 22'si olanlara 3 Nisan, 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara 4 Nisan'da ikramiyeleri ödenecek.

BAĞ-KUR EMEKLİ İKRAMİE ÖDEME TARİHİ

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 5 Nisan'da ödeme yapılacak.

EMEKLİ SANDIĞI İKRAMİYE ÖDEME TARİHİ

Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 1 ve 2'si olanlara 2 Nisan, 3, 4 ve 5'i olanlara ise 3 ile 5 Nisan arasında ikramiyeleri ödenecek.

 

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