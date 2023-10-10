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Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 9,2'ye geriledi.

10 Ekim 2023 | 10:05
Son Güncellenme: 10 Ekim 2023 | 11:04
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Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı

TÜİK'in Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 3 milyon 223 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak %9,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,5 iken kadınlarda %12,6 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre bin kişi artarak 31 milyon 686 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek %48,4 oldu. Bu oran erkeklerde %65,6 iken kadınlarda %31,5 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı %53,3

İşgücü 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 55 bin kişi azalarak 34 milyon 909 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalarak %53,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,9 iken kadınlarda %36,0 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı %17,2'ye geriledi 

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalış ile %17,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %14,2, kadınlarda ise %22,7 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 1,1 saat azalarak 43,3 saat olarak gerçekleşti.

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