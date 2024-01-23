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Emekli maaş zam farkının ödeme tarihi belli oldu

Emekli Sandığı'ndan aylık alanların ocak ayı zam farkı ile harp ve vazife malullerinin ek ödemeleri 26 Ocak'ta ödenmeye başlayacak.

23 Ocak 2024 | 14:30
Son Güncellenme: 23 Ocak 2024 | 14:57
Emekli maaş zam farkının ödeme tarihi belli oldu

Emekli Sandığı'ndan aylık alanlar için zam farkı tarihi açıklandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ocak ayı zam farkı ile harp ve vazife malullerinin ek ödemelerinin 26 Ocak'ta ödenmeye başlayacağını duyurdu.

Emekliye ek zam ödemesinde son gelişme: Emekli maaş farklarının hesaplara yatacağı tarih netleştiEmekliye ek zam ödemesinde son gelişme: Emekli maaş farklarının hesaplara yatacağı tarih netleşti
Aylıklarını her ay alanlara, 1 aylık tutarında ödeme yapılacak.

Aylıklarını üçer aylıklar halinde alanlardan kasım-aralık-ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, aralık-ocak-şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, ocak-şubat-mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında aylık farkı verilecek.

2 milyon 481 bin 769 kişiye 19,3 milyar TL fark tutarı ödenecek.

SGK açıklamasının devamında şunlara yer verildi:

"5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 79’uncu maddesi gereğince, yılın en geç ilk üç ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme ödenmektedir. 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK), 4/1-(b) (BAĞ-KUR) ve 4/1-(c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık almakta olan 59 bin 33 kişiye ödeme yapılacak olup toplam ödeme tutarı 992,9 milyon TL’dir. 30.434,84 TL ile 16.739,16 TL arasında değişen 2023 yılı ek ödeme tutarları hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine gönderilerek 26 Ocak 2024 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır."

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