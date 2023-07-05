AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya yükseltilmesini de içeren, 6 Şubat Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Güler, Meclis'te yaptığı açıklamada, 28. Yasama Dönemi'nin ilk teklifini TBMM Başkanlığına teslim ettiklerini belirtti.

AK Parti iktidarları döneminde toplumun tüm kesimlerinin refahını artıracak, farklı alanlardaki birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Güler, bu yılın ocak ayında kamu çalışanları ve emeklilerin aylık ücretlerinde ilave refah payı vererek yüzde 30 oranında artış uyguladıklarını anımsattı. Güler, bayram ikramiyelerini 2 bin liraya, en düşük emekli maaşını ise 7 bin 500 liraya çıkardıklarını kaydetti.

TBMM Başkanlığına sundukları kanun teklifine ilişkin bilgi veren Güler, tüm kamu görevlilerinin aylık ücretlerinde 1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihi arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave seyyanen 8 bin 77 liralık bir artış öngördüklerini söyledi.

"Ortalama memur maaşı 25 bin 15 liraya çıkarılacak"

En düşük memur maaşının geçen yıl aralık ayı itibarıyla 9 bin 105 lira iken bu yılın ocak ayında 11 bin 848 liraya yükseldiğini belirten Güler, "Artış oranıyla birlikte en düşük memur maaşı temmuz ayında 22 bin 17 liraya çıkarılacaktır. Temmuz artış oranı bu şekliyle beraber toplam yüzde 86'yı bulmaktadır. 2023 yılı kümülatif artış oranına bakıldığında toplamda yüzde 142 gibi bir artışı sağlamış olacağız. Ortalama bir memur maaşı, 2022 yılının Aralık ayında 10 bin 932 lirayken 2023 Temmuz ayında 25 bin 15 liraya çıkarılacaktır." diye konuştu.

İşçilerin refah seviyesini artırmak için asgari ücreti 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 lira olarak belirlediklerini anlatan Güler, işverene sağlanan asgari ücret desteğini aylık 500 lira olarak yıl sonuna kadar devam ettireceklerini açıkladı.

Depremlerin ekonomik maliyetine karşı finansman ihtiyacı

Abdullah Güler, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm tedbirlerin kamu kuruluşları tarafından alındığını, afetlerin ekonomik ve sosyal yaşam üzerindeki etkilerinin azaltılması için gerekli hukuki düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirtti.

Depremin yarattığı hasarın telafisi ve şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması için gerekli çalışmaların büyük bir özveriyle devam ettiğini dile getiren Güler, ekonomik maliyetlerin büyüklüğü düşünüldüğünde Türkiye'nin bütçesine ilave finansmana ihtiyaç doğduğunu ifade etti. Güler, bu ilave finansmanın karşılanabilmesi amacıyla bazı ekonomik tedbirlerin alınması gerektiğinin aşikar olduğunu söyledi.

Güler, teklifle kurumlar vergisi ve motorlu taşıtlar vergisinde yeni düzenlemelere gidildiğini, vergi kanunlarında yer alan bazı istisnaların kaldırılması yönünde değişiklikler önerdiklerini aktardı.

Vergi kanunlarında yer alan bazı maktu tutarların güncellenmesinin amaçlandığını belirten Güler, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında belirlenen net borç kullanım tutarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de hayata geçirmeyi düşündüklerini dile getirdi.

Güler, teklif kapsamında Anayasa Mahkemesinin verdiği karar doğrultusunda tahsil edilmiş olan Kovid-19 idari para cezalarının iadesine yönelik bir düzenlemeyi de hayata geçirmek istediklerini kaydetti.

"Milli Dayanışma Paketi"

AK Parti Grup Başkanı Güler, deprem felaketiyle beraber Türkiye'nin her bir ferdinin dayanışma içinde olduğunu bildiklerini ve teklifi "Milli Dayanışma Paketi" olarak adlandırdıklarını söyledi.

Bu dayanışmaya tüm vatandaşların bundan sonra da katkı sunacağına inandıklarının altını çizen Güler, "Teklifimizin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Güler, memur zammının kademeli artışının ne şekilde uygulanacağı yönündeki bir soru üzerine, memurların gösterge rakamlarının önemli olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ortalama memur maaşı şu anda 14 bin 417 lira olarak ödenmekte. Zam uygulandığında bu rakam 25 bin 15 liraya çıkartılıyor. Toplamdaki zam oranı yüzde 74. En düşük memur maaşında lise mezunu hizmetli maaşı esas alınmıştır. 11 bin 848 lira iken yapılan zam ve ilave katkı payıyla beraber 22 bin 17 liraya yükseltilmektedir. Bu da yüzde 86'lık bir oran. Yıl bazına kümülatif baktığımızda ortalama memur maaşında yüzde 129, en düşük memur maaşında yüzde 142'lik bir artış öngörülmektedir. Diğer alınacak maaşlarda da 8 bin 77 liralık oran ilave katkı payı olarak maaşlara ödenecektir."

Güler, işçi ve Bağ-Kur emeklisinin refah payının teklifte olup olmadığına ilişkin soruya ise "Teklif içerisinde şu anda yok ama oradaki zam teklifleriyle beraber dağılım yapılacaktır. 5 bin 55 lira olan en düşük emekli maaşını seçim öncesi 7 bin 500 liraya çıkartmıştık. Şu andaki dağılım, enflasyon farkının yansıtılması. Bunu ilerleyen zamanda tekrar değerlendireceğiz." yanıtını verdi.