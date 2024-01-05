SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam yapılacak mı?

Yeni yılda geçerli olacak memur ve emekli zammı belli oldu.

Memurlar ve memur emeklileri yüzde 49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 37,57 zam alacak.

Memur ve işçi emeklileri arasındaki yaklaşık 12 puanlık fark "Zam oranında artış olur mu?" sorusunu akıllara getirdi. Ekonomi yönetiminin bu yönde bir çalışma yaptığı belirtiliyor.

ALTERNATİFLİ PLANLAR HAZIRLANDI

NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen, çalışmayla ilgili ayrıntıları anlattı.

Buna göre; bütçe imkanları zorlanmadan ve enflasyonla mücadele programına zarar vermeden adım atılması için çalışma yürütülüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın başlattığı çalışmada alternatifli planlar hazırlandı. Bu çalışma Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Çalışmada ücreti 7 bin 500 liraya tamamlanan emeklilerle ilgili de düzenleme yapılması hedefleniyor.

YASAL SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Düzenleme yasa gerektiriyor. Meclis 16 Ocak'a kadar kapalı ancak düzenlemenin yasalaşması sonrası emeklilere maaş farkı ödenebilir.

Emekliler arasındaki zam farkı geçmiş yıllarda da gündeme geliyordu. Ancak aradaki fark 1-2 puan düzeyindeydi.

NEDEN ZAM FARKI OLUŞTU?

Memur ve memur emeklileri sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyor. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklileri yüzde 15 zam alacak. Buna ek olarak önceki 6 aydan yüzde 29,78'lik enflasyon farkına hak kazandılar. Bu da kümülatif olarak yüzde 49,25 zam anlamına geliyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 ayda bir oluşan enflasyon kadar zam alıyor. Son 6 aydaki enflasyon yüzde 37,57 olduğu için işçi ve esnaf emeklilerinin zam oranı bu seviyede kaldı.