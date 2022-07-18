Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal, iş hayatındaki değişen trendleri ve yeni dönem kariyer fırsatlarını Ayşegül Sakarya’ya anlattı…

Uysal, “Pandemi döneminde hangi meslekler öne çıktı?”, “İş hayatında en yüksek maaş alan roller hangileri?” sorularını da yanıtladı.

Uysal, “Arz ve talep dengesi her zaman fiyatın belirleyicisidir. Şu anda hangi sektörde arz ve talep dengesinde bir dengesizlik var diye bakarsak özellikle bilişimle ilgili pozisyonlarda arz talep dengesinin bozulduğunu söyleyebiliriz” diyor.

Uysal, yetenek ihtiyacının arttığı bölümleri şöyle anlatıyor:

MEZUNLARI EN HIZLI İŞ BULAN ÜNİVERSİTE VE BÖLÜMLER

Mezunları en hızlı iş bulan üniversiteler ve bölümler için de aşağıdaki videomuzu izleyebilirsiniz.

Uysal, “Pandemi hepimize şunu gösterdi: Öğrendiklerimizi unutup yeniden öğrenebilmemiz gerekiyor. Bu liderler için de geçerli, çalışanlar için de geçerli. Çünkü özellikle uzaktan çalışma, hibrit çalışma gibi modellerde farklı kasların sizinle olması lazım. Verimlilik her zaman ön planda. Değişmeyen ne var derseniz verimlilik. Sonuçta çalışanların şirketlerin birinci önceliği verimli olmak. Tabi bu verimlilik değişmedi bir ana amaç olarak. Ama verimliliğe ulaşmada eskiden ofisten çalışırken şimdi hibrit ve uzaktan çalışma modelleri hakim. Dolayısıyla en büyük beklenti çalışanların da liderlerin de evden çalışırken aynı verimliliği tutabilmeleri, aynı disipline sahip olabilmeleri…” diyor.