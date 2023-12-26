ARA
Bist 100
7246,41
-0,25%
Bist 100
Dolar/TL
29,3408
0,6373%
Dolar/TL
Euro/TL
32,3146
0,9098%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1014
0,0409%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1946,03
1,12%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Tarım ve Orman Bakanlığı 158 uzman yardımcısı alacak: Sınav 2 aşamalı olacak

Tarım ve Orman Bakanlığınca, 158 tarım ve orman uzman yardımcısı alınacak.

26 Aralık 2023 | 12:42
0
Tarım ve Orman Bakanlığı 158 uzman yardımcısı alacak: Sınav 2 aşamalı olacak

Bakanlığın Resmi Gazete yayımlanan ilanına göre, alımlar, çeşitli lisans programlarından yarışma sınavıyla yapılacak.

Söz konusu sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı olarak düzenlenecek, her aday, belirtilen alanlardan sadece birine başvurabilecek.

Yarışma sınavı için başvurular, 8-29 Ocak 2024 tarihlerinde "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak.

Sınavın yazılı aşaması 23 Mart'ta test yöntemiyle Ankara'da gerçekleştirilecek. Bu sınavda başarılı olanlar arasından en yüksek puandan başlanarak, alınacak personel sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Başarılı adayların listesi, Bakanlığın resmi internet sitesinden ilan edilecek. Bu ilan, tebliğ yerine geçecek, ayrıca tebligat yapılmayacak.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1946,03 1,12%
  • ALTIN ONS 2062,95 0,48%
  • BIST 100 7246,41 -0,25%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,3408 0,6373%
  • EURO/TURK LIRASI 32,3146 0,9098%
  • EURO/USD 1,1014 0,0409%
  • INGILIZ STERLINI 1,26918 -0,01733%
  • JAPON YENI 142,415 -0,013%
  • KANADA DOLARI 1,32491 -0,03358%
  • RUS RUBLESI 91,6375 -0,3859%
Günün En Çok Okunanları
Rusya'nın ilk elektrikli 'Tesla katili'
En ucuzu 710 bin TL! İşte 1 milyon TL altında alınabilecek 0 km 61 otomobil ve güncel fiyatları
En ucuzu 710 bin TL! İşte 1 milyon TL altında alınabilecek 0 km 61 otomobil ve güncel fiyatları
Yurt dışındaki emeklilerin Türkiye'ye getirdikleri yabancı plakalı taşıtlar için yeni karar
Yurt dışındaki emeklilerin Türkiye'ye getirdikleri yabancı plakalı taşıtlar için yeni karar
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Candy Crush'ı tahtından etti: Dünyadaki en yüksek gelire sahip oyun Türkiye'den!
Candy Crush'ı tahtından etti: Dünyadaki en yüksek gelire sahip oyun Türkiye'den!
Erdemoğlu Holding'ten Sasa'da yeni hisse alımı
Erdemoğlu Holding'ten Sasa'da yeni hisse alımı
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
Rusya'nın ilk elektrikli 'Tesla katili'
En ucuzu 710 bin TL! İşte 1 milyon TL altında alınabilecek 0 km 61 otomobil ve güncel fiyatları
Yurt dışındaki emeklilerin Türkiye'ye getirdikleri yabancı plakalı taşıtlar için yeni karar
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Dolar- euroda günün ilk rakamları
En ucuzu 710 bin TL! İşte 1 milyon TL altında alınabilecek 0 km 61 otomobil ve güncel fiyatları
Yurt dışındaki emeklilerin Türkiye'ye getirdikleri yabancı plakalı taşıtlar için yeni karar
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Candy Crush'ı tahtından etti: Dünyadaki en yüksek gelire sahip oyun Türkiye'den!
Yurt dışındaki emeklilerin Türkiye'ye getirdikleri yabancı plakalı taşıtlar için yeni karar
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Candy Crush'ı tahtından etti: Dünyadaki en yüksek gelire sahip oyun Türkiye'den!
Erdemoğlu Holding'ten Sasa'da yeni hisse alımı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL