Tasarruf genelgesi l Personel servisleri kalkıyor mu?

Tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tasarruf genelgesinde 'kamu kaynaklarının maksadına uygun azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek kullanılması her kamu kurum ve kuruluşu ile görevlisi için bir görev ve aynı zamanda mecburiyettir" deniliyor ve bu anlayışla; kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin olarak tedbirlerin alındığı belirtiliyor. Genelgede 'Personel servisi hizmetine ilişkin giderler' bölümü de var... İlgili madde şöyle:

Savunma ve güvenlik hizmetleri hariç, kamu kurumlarında toplu taşıma olan yerlerde personel servis hizmetleri sonlandırılacak, hizmet alımı suretiyle sağlanan servis hizmetleri ise sözleşme süresinin bitimine kadar devam edebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları, toplu taşıma olmayan yerlerde ilgili mevzuatına uygun olarak sağlayacakları personel servis hizmetinde en etkin ve ekonomik yöntemleri tercih edecekler; personel temininin hizme alımı suretiyle sağlanması durumunda aşağıda belirtilen kriterlere uyacaklardır.

Yakın yerleşkelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarının personel servisi hizmetini birlikte ihale etmeleri esas olacaktır.

Personel servisi hizmetinden fiilen yararlanan kişi sayısının araç kapasitesinin yüzde 70'inin altında olması durumunda ilgili hatta sunum yapılmayacaktır.

durumunda ilgili hatta sunum yapılmayacaktır. Personel sevrisi ihale şartnamelerinde araç yaşı kriteri belirlenirken model yılı yeni araçlar yerine maliyet tasarrufu sağlayacak şekilde 6/2/2024 tarihli ve 2004/6801 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğüne konulan Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğine uygun olarak model yılı yeni olmayan araçlara öncelik verilecektir.

