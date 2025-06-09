TESK'ten prim günü çağrısı var

Palandöken, açıklamasında, prim günlerini doldurarak emeklilik için yaşı bekleyen esnaf ve sanatkarların, sadece sağlık primi ödemesi yapması gerektiğini belirtti.

Esnafın 18 saat çalıştığını ancak yanında çalışanın 8 saat çalıştığına dikkati çeken Palandöken, şu değerlendirmelerde bulundu: "Çalışan 7 bin 200 günde emekli oluyor ancak esnaf 9 bin günde emekli oluyor. Biz bu adaletsizliğin önüne geçilmesini istiyoruz. Dolayısıyla şimdiye kadar ekonomideki sıkıntıların giderilmesiyle ilgili çalışmalar olduğunu biliyoruz. Bundan sonraki süreçte en azından 7 bin 200 güne indirilmesi, norm birliğinin sağlanması, Bağ-Kur'lu çalışanların rahat etmesini ve bu serzenişin ortadan kalkmasını sağlayacak. Bağ-Kur'lu esnaf ve sanatkarlara verilen prim günü müjdesinin artık hayata geçirilmesi gerekiyor."