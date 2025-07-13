THY kabin memuru alımı yapacak... İşte başvuru şartları

THY'nin farklı deneyim ve yetkinlik düzeylerindeki adaylara yönelik hazırladığı dört ayrı "Take-Off Cabin" ilanı, hizmet sektörü deneyimi olan, iki yabancı dil bilen, daha önce kabin memuru olarak görev yapan ya da kabin memurluğu mesleğine adım atmak isteyen tecrübesiz adaylar için hazırlandı.

İlanın "hizmet sektörü deneyimli kadın/erkek" kategorisine, en az ön lisans mezunu, hizmet sektöründe en az 2 yıl deneyimi bulunan, iyi derecede İngilizce bilen adaylar başvurabilecek.

"2'nci yabancı dil bilen kadın/erkek" kategorisine ise İngilizceye ek olarak Fransızca, İspanyolca, Çince, Rusça veya Arapça dillerinden en az birini iyi derecede bilen, en az ön lisans mezunu adaylar müracaat edebilecek.

"Tecrübeli kadın/erkek" kategorisindeki ilana bir hava yolu şirketinde en az 2 yıl kabin memuru olarak görev alan, geçerli bir "Kabin Ekibi Temel Eğitim Sertifikası" olan ve son uçuşunun üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmeyen adaylar başvuru yapabilecek.

"Tecrübesiz kadın" kategorisindeki ilana ise lisans mezunu ya da belirli ön lisans programlarından (Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği) mezunu kadın adaylar başvurabilecek.

Take-Off Cabin ilanlarına başvurular, THY'nin kariyer.thy.com adresinden gerçekleştirilebilecek.

Take-Off Cabin nedir?

Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu olarak ülkemizi bütün dünyada gururla temsil eden Türk Hava Yolları’nın büyüme sürecinde Kabin Memuru olarak yer almak isteyen iletişim becerisi yüksek, güler yüzlü, müşteri odaklılığı yüksek, ekip çalışmasına yatkın ve dinamik kadın-erkek çalışma arkadaşları arıyoruz.

Tüm değerlendirme süreçleri olumlu sonuçlanarak iş teklifi alan adaylarımız ‘Kabin Memuru Adayı’ ünvanıyla işe başlatılıyor ve Türk Hava Yollarında yaklaşık 2 ay süren kabin memurluğu temel eğitimlerine katılıyor. Eğitimleri başarıyla tamamlayan adaylarımız ardından ‘Kabin Memuru’ ünvanıyla gökyüzündeki kariyerlerine başlıyor.

Genel Koşullar

• T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

• 01.01.1988 ile 31.12.2004 tarihleri arasında doğmuş olmak,

• En az ön lisans derecesi mezunu olmak,

• Bir havayolu firmasında en az 2 yıl Kabin Memuru olarak görev yapmış olmak (Son görevli olduğu uçuş tarihi üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olmalıdır.)

• Geçerli “Kabin Ekibi Temel Eğitim Sertifikası”na sahip olmak,

*Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi İK ve İş Birimi Teknik Değerlendirmesi aşamasından önce istenmektedir.

• İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.),

• Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

• Emeklilik hakkı elde etmemiş olmak,

• Askerlik muaf olmamak,

• Türk Hava Yolları, iştirakleri ve daha önceki işyerlerinde fesih, devamsızlık, sağlık veya disiplinsizlik gibi nedenlerle ayrılmamış olmak,

• Kabin ekibi işe alım süreçlerinde Türk Hava Yolları A.O. iştiraklerinde görev alan adayların işe alım süreçlerine kabulünde bağlı bulunduğu şirkette en az 3 (üç) yıl ve üzeri çalışıyor olmak ( 3 yılın altında çalışma süresi olan adaylar süreçlere dahil edilmemektedir.)

Fiziksel Koşullar



• Kadınlar için 160-180 cm. arası boya sahip olmak, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo endeksine uygun olmalıdır.) Boy-kilo ölçümlerinde yalnızca THY A.O. merkezinde yapılan ölçümler kabul edilir. Boy-kilo kriter tablosu için lütfen tıklayınız.

• Fiziksel koşullara uygunluk kontrolü aşamasında, vücutta kalıcı iz bulunmaması gerektiğinden görselde belirtilen beyaz kısımlarda aşağıdaki durumlar kontrol edilmektedir. Detaylı bilgi için bağlantıya tıklayarak görseli inceleyebilirsiniz. Lütfen tıklayınız.



Dövme (Sildirilmekte Olanlar Dahil),

Piercing,

Yara/Yanık/Dikiş İzi,

Doğum Lekesi,

Büyük Benler, Büyük Et Benleri,

Yoğun Sivilce ve Skar İzleri,

Egzama, Vitiligo gibi cilt rahatsızlıkları.

• Kabin Memurluğu, üniforma kullanımı gerektiren bir meslek olup Türk Hava Yolları’nda Kabin Ekibi üyeleri, yürürlükte olan “Kabin Ekibi Üniforma Kullanımı ve Temsil El Kitabı” doğrultusunda görev yapmakla yükümlüdür. Üniforma kullanımına ilişkin bilgi vermek üzere oluşturulan görselimizi incelemek için lütfen tıklayınız.

*Boy-kilo ölçümleri, Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları’nın belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmaktadır.

Sağlık Koşulları

• Türk Hava Yolları tarafından belirlenen sağlık kriterlerine uygun olmak.



• Sağlık süreci ile ilgili detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



Başvuru Şekli ve İzlenecek Yol

• İlan, yeterli başvuru sayısına ulaşılana kadar yayında kalacaktır.



• Yukarıdaki ilan koşullarını taşıyan adayların, ilana sadece internet ortamındaki Türk Hava Yolları kariyer sitesi “kariyer.thy.com” üzerinden başvurmaları gerekmektedir. İlan koşullarını karşılamayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

• Yüklenen belgelerin uygunluğu kontrol edilecek ve koşulları sağlayan adaylarımız sürece devam edebilecektir. Bu nedenle şartları belgeleyebilmek için adaylarımızın kariyer portalimizde “Özgeçmiş Eklentileri” sekmesi üzerinden aşağıda yer alan ve E-Devlet üzerinden alınacak güncel tarihli belgeleri değerlendirme aşamaları öncesi belge kontrolü aşaması için PDF formatında yüklemeleri gerekmektedir.

Lisans veya Ön Lisans Mezuniyetine Dair Not Dökümü Belgesi (Transkript)

Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesi (“Adli Sicil Sorgulama” ekranında kurum türü “Resmi”, belgenin neden verileceği alanı ise “Diğer” seçilerek alınması gerekmektedir.)

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesi (“SGK” başlığı altındaki “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü” kısmı seçilerek barkodlu belge oluşturulmalıdır.)

Askerlik Belgesi (Erkek adaylar için-Barkodlu belge olması gerekmektedir.)

Kabin Temel Eğitim Sertifikası (Otomasyon Kaydı Olan)