TÜİK açıkladı: Sanayide istihdam kaybı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Mart 2024'te 15 milyon 224 bin 973 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 0,6 artışla 15 milyon 320 bin 987 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 2,6 azaldı, inşaat sektöründe aynı kalırken ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,7 arttı.

AYLIK DEĞİŞİM

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı martta, bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi ve inşaat sektörlerinde yüzde 0,7'şer azalırken ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 arttı.