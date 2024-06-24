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TÜİK'ten personel alımı duyurusu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 55 sözleşmeli personel istihdam edecek.

24 Haziran 2024 | 09:23
TÜİK'ten personel alımı duyurusu

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, alınacak personel TÜİK'in Ankara'daki merkezi ile Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Konya, Malatya, Nevşehir, Siirt ve Van bölge müdürlüklerinde görev yapacak.

Bu kapsamda, 28 anketör, 22 destek personeli (temizlik görevlisi) ve 5 teknisyen olmak üzere toplam 55 personel görevlendirilecek.

Adaylar başvurularını, bugünden itibaren 8 Temmuz saat 18.00'e kadar e-Devlet üzerinden "TÜİK Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresinden elektronik ortamda yapabilecek.

2022 yılı KPSS puan sıralamasıyla alınacak destek personeli (temizlik görevlisi) ve teknisyen pozisyonu için başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri birim ve görevde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyon unvanları ve nitelikleri dikkate alınarak her birim bazında KPSS P94 puanı en yüksek adaydan başlanarak yapılacak.

Sözlü sınavla alınacak anketörler için 2022 yılı KPSS P3 (B grubu) puanı esas tutularak en yüksek puanlı adaydan başlanarak yapılacak sıralamayla her birim için ayrı ayrı olmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli personel sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava hak kazanacak.

Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak. Başarılı adayların listesi kurumun internet sitesinden (www.tuik.gov.tr) ilan edilecek.

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