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Türk-İş Başkanı Atalay’dan asgari ücrete ara zam açıklaması

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrete ilişkin çağrıda bulundu. Atalay, “Enflasyonun durdurulması, asgari ücrette de iyileştirme yapılması lazım.” dedi.

23 Haziran 2024 | 17:19
Türk-İş Başkanı Atalay’dan asgari ücrete ara zam açıklaması

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay’dan asgari ücrete ara zam açıklaması geldi.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e konuşan Atalay, enflasyon durdurulmazsa asgari ücrette yapılacak iyileştirmenin hükmünün 1 ay bile sürmeyeceğini belirtti.

“Son yılların en zor en sıkıntılı dönemini geçiriyoruz.” diyen Türk-İş Başkanı, “Ben 25 yıldır enflasyonun bu kadar ezdiği bir dönem görmemiştim.” ifadesini kullandı.

Atalay, “İşçi, işçi emeklisi ve asgari ücretlinin durumu düzeltilmeli.” çağrısı yaptı.

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