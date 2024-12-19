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Türk-İş saat verdi: Asgari ücret talebini açıklayacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısında da rakam konuşulmadı. Türk-İş ise bugün saat 16.00'da asgari ücret talebini açıklayacağını duyurdu.

19 Aralık 2024 | 15:18
Son Güncellenme: 19 Aralık 2024 | 16:28
Türk-İş saat verdi: Asgari ücret talebini açıklayacak

Sendikadan yapılan açıklamada, "Bugün gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. Toplantısında 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret konusunda taraflarca herhangi bir rakam dile getirilmemiştir. Bunun üzerine toplantının ardından TÜRK-İŞ’te bir araya gelen TÜRK-İŞ Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üyeleri işçi kesiminin talep ettiği rakamı belirleyerek TÜRK-İŞ Başkanlar Kuruluna sunmuştur. Kamuoyunun rakamların açıklanması konusundaki beklentileri dikkate alınarak bugün saat 16:00’da TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu salonunda yapılacak basın toplantısında işçi kesiminin talep ettiği rakam kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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