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Türk-İş'ten kamu işçisine zam açıklaması

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kamu işçileri için devam eden toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili olarak "Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL, arzu ettiğimiz bir rakam olursa problem yok, olmazsa biz bu işin içinde olmayız" açıklamasında bulundu.

28 Nisan 2023 | 12:26
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Türk-İş'ten kamu işçisine zam açıklaması

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamudaki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Atalay "Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL, arzu ettiğimiz bir rakam olursa problem yok, olmazsa biz bu işin içinde olmayız" ifadelerini kullandı.

Devam eden görüşmelerde TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ işçi kesimini, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) kamu işverenini temsil ediyor.

Diğer sözleşmeleri de yakından ilgilendiriyor

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere, özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.

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