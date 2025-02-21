ARA
DOLAR
36,50
0,56%
DOLAR
EURO
38,22
-0,03%
EURO
GRAM ALTIN
3448,28
0,57%
GRAM ALTIN
BIST 100
9602,16
-2,09%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ kamu işçisinin zam talebinde uzlaştı

İki konfederasyon, kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücretlerine 2025-2026 yıllarındaki artışın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne dair ortak zam talebini hazırladı

21 Şubat 2025 | 11:19
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ kamu işçisinin zam talebinde uzlaştı

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücretlerine 2025-2026 yıllarındaki artışın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne dair ortak zam talebini hazırladı. İki konfederasyon, ortak talebini gelecek hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacak.

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için yetkili konfederasyonlar hazırlıklarını tamamladı.

TÜRK-İŞ'te Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, HAK-İŞ'te ise Genel Başkan Yardımcıları Devlet Sert ve Halil Çukutli başkanlıklarında yürütülen çalışmalara, iki konfederasyonun ortak zam oranı belirleme uzlaşısının ardından birlikte son şekli verildi.

İki konfederasyon tarafından ortak zam talebi, ücretlerin enflasyon karşısında yaşadığı kayıpların telafisi ile refah payı da dikkate alınarak hazırlandı.

Önceki dönemlerden farklı olarak yeni maddeleri de içeren zam talebi, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ tarafından gelecek hafta içinde ayrı ayrı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulacak.

İşçi kesiminin taleplerini sunmasının ardından gözler hükümete çevrilecek. Hükümetin talepleri değerlendirmesiyle müzakere sürecine geçilecek.

- Diğer sözleşmeleri de yakından ilgilendiriyor

Öte yandan, yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi gibi Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmeleri açısından da önem taşıyor. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3448,28 0,57%
  • ALTIN ONS 2937,63 -0,01%
  • BIST 100 9602,16 -2,09%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,422 -0,152%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,4194 0,14782%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 88,75 0,4644%
  • DOLAR/TURK LIRASI 36,5043 0,56%
  • EURO/DOLAR 1,0458 -0,4275%
  • EURO/TURK LIRASI 38,2166 -0,032%
  • STERLIN/DOLAR 1,26479 -0,17915%
Borsa Haberleri
21 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?
Borsa İstanbul'da gong Bulls GSYO için çaldı
20 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Halka arz geliriyle büyüme hızlanacak
“Yeni halka arzlarla yola devam edeceğiz”
Bir şirketten daha bedelsiz kararı: Yüzde 348
Borsa İstanbul'da gong Balsu Gıda için çaldı
Bir şirket daha halka arza hazırlanıyor
Yabancı yatırımcı hissede alıma döndü
Rekabet Kurulu'ndan BİM'e 1.3 milyar lira ceza: Şirketten açıklama var
Borsada dün temettü kararı duyuran 5 şirket
Lokman Hekim'den (LKMNH) temettü kararı
SPK'ya bedelsiz başvurusu: Yüzde 900
Borsanın yeni şirketi güneş kararını duyurdu
18 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
GERİ
İLERİ
21 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?
Borsa İstanbul'da gong Bulls GSYO için çaldı
20 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Halka arz geliriyle büyüme hızlanacak
“Yeni halka arzlarla yola devam edeceğiz”
Bir şirketten daha bedelsiz kararı: Yüzde 348
Borsa İstanbul'da gong Balsu Gıda için çaldı
Bir şirket daha halka arza hazırlanıyor
Yabancı yatırımcı hissede alıma döndü
Rekabet Kurulu'ndan BİM'e 1.3 milyar lira ceza: Şirketten açıklama var
Borsada dün temettü kararı duyuran 5 şirket
Lokman Hekim'den (LKMNH) temettü kararı
SPK'ya bedelsiz başvurusu: Yüzde 900
Borsanın yeni şirketi güneş kararını duyurdu
18 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL