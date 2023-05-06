ARA
Bist 100
4400,76
-1,86%
Bist 100
Dolar/TL
19,5033
0,0354%
Dolar/TL
Euro/TL
21,4874
0,0792%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1019
0,0636%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1264,59
-1,59%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

4 saat süren kamu işçisinin zam görüşmeleriyle ilgili açıklama

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinin seçimden önce tamamlanmasını talep ettiklerini belirterek, "Salı günü inşallah bizim önümüze taban ve tavan ücretle ilgili bir rakam getirirler." dedi.

06 Mayıs 2023 | 09:30
Son Güncellenme: 06 Mayıs 2023 | 09:41
0
4 saat süren kamu işçisinin zam görüşmeleriyle ilgili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün görüşmeleri kapsamında, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetlerini makamında kabul etti.

Yaklaşık 4 saat süren görüşmenin ardından TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Müzakereler için bir araya geldiklerini ifade eden Arslan, "Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda gelinen noktayı daha ileriye taşımak için gerçekten bugün verimli bir toplantı yaptık. Bu toplantının sonucunda belli bir aşamayı geçtik. Umarım önümüzdeki hafta Sayın Bakan'la tekrar bir araya geleceğiz." diye konuştu.

Arslan, toplu iş sözleşmesinin nihai noktada uzlaşması için çaba göstereceklerini vurgulayarak, "Samimiyetle, Sayın Bakan, TÜHİS (Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası), HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ olarak gerçekten bu toplu iş sözleşmesini bir an evvel sonuçlandırmak için çaba sarf ettik. Verimli bir toplantıydı ancak bütün maddelerde bir uzlaşmayı henüz yakalayamadık. Tam bir mutabakat sağlanamadı. Bunun için de çabalarımız devam edecek. " değerlendirmesinde bulundu.

700 bine yakın kamu işçisinden 365 bininin asgari ücretli olduğunu dile getiren Arslan, "Toplu iş sözleşmesini abartılı şekilde yansıtanların ve işçilerin bugün asgari ücretle çalışmasının farkında olmayan çevrelerin bunun farkında olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Seçimden önce bu meselenin bitmesini talep ediyoruz"

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay da 700 bini aşkın işçiyi ilgilendiren bu çalışmanın, aileleri de düşünüldüğünde 4 milyon kişiyi kapsadığına işaret etti.

Atalay, şunları kaydetti:

"4 milyonluk bir topluluk bizden bugün bir rakam bekliyor. Bizden de değil hükümetten bekliyor. Arzumuz şuydu, bugün buraya çıkalım, şunu verdiler, bunu verdiler diyelim. En son hepinizin bildiği gibi taban ücret 12, yukarıdaki tavan ücret yüzde 40 civarında bir rakam vardı. Ama o rakamın dışında bizim sendikaların tamamının iş yerlerinde özel sorunları var, problemleri var. Emek zammı var, hizmet zammı var, gece çalışmaları var, maliye var. Bunlar da öyle önemli meseleler ki aynı mesele Enerji Bakanlığında var, Milli Savunma Bakanlığında var, öbür bakanlıklarda var. Şimdi bugün aşağı yukarı biz onların bir kısmını çözdük."

Salı günü işveren tarafından bir rakam beklediklerini belirten Atalay, sürecin üç aydır devam ettiğini hatırlattı.

Seçimden önce bu meselenin bitmesini talep ettiklerini söyleyen Atalay, şöyle devam etti:

"Verirlerse uygun bir rakam ne ala vermezlerse biz bu meseleyi seçimden önce bitireceğiz diye bir ayet yok. Onun için bir an evvel ailelerin talebini yerine getirsinler. Talepleri karşılasınlar. Yani salı son olur, salıdan sonra zaten bu meseleyi görüşmenin bir anlamı kalmaz. Salı günü inşallah bizim önümüze taban ve tavan ücretle ilgili bir rakam getirirler. İdari maddelerde takıldığımız bir konu var. Onları çözerler. Sözleşmeye bağlı olup bu ücret kime veriliyor? Bu ülke halkına veriliyor. Kime veriliyor? Bu ülkede yaşayan işçiye veriliyor. Neyi konuşuyoruz? 10 bin, 11 bin lirayı konuşuyoruz, etin 325 lira olduğu bir yerde konuştuğumuz rakamlar bu. Yani biz burada afaki bir rakam istemiyoruz."

0
  • ALTIN GRAM - TL 1264,59 -1,59%
  • ALTIN ONS 2016,87 -1,6%
  • BIST 100 4400,76 -1,86%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,5033 0,0354%
  • EURO/TURK LIRASI 21,4874 0,0792%
  • EURO/USD 1,1019 0,0636%
  • INGILIZ STERLINI 1,2632 0,46526%
  • JAPON YENI 134,842 0,409%
  • KANADA DOLARI 1,33756 -1,19047%
  • RUS RUBLESI 77,815 -0,8726%
Günün En Çok Okunanları
Türkiye'den Meksika'ya gönderilen yavru Alman kurdunun ismi anketle belirlendi
Bakan Nebati'den döviz kurunda artış olacağı iddialarına yanıt
Bakan Nebati'den döviz kurunda artış olacağı iddialarına yanıt
700 bin kamu işçisinin zammı bugün belli oluyor
700 bin kamu işçisinin zammı bugün belli oluyor
Yeniden başlasalardı hangi alanı tercih ederlerdi? İşte patronların 20 yaş iş tercihleri
Yeniden başlasalardı hangi alanı tercih ederlerdi? İşte patronların 20 yaş iş tercihleri
Apple'ın satışları beklentilerin üzerine çıktı
Apple'ın satışları beklentilerin üzerine çıktı
Resmi Gazete'de yayımlandı... Sıfır araç satışına yeni düzenleme
Resmi Gazete'de yayımlandı... Sıfır araç satışına yeni düzenleme
SPK onayladı: 2 yeni halka arz geliyor
SPK onayladı: 2 yeni halka arz geliyor
Alman firmadan Türkiye'ye 40 milyon avroluk yatırım
GERİ
İLERİ
Türkiye'den Meksika'ya gönderilen yavru Alman kurdunun ismi anketle belirlendi
Bakan Nebati'den döviz kurunda artış olacağı iddialarına yanıt
700 bin kamu işçisinin zammı bugün belli oluyor
Yeniden başlasalardı hangi alanı tercih ederlerdi? İşte patronların 20 yaş iş tercihleri
Apple'ın satışları beklentilerin üzerine çıktı
Bakan Nebati'den döviz kurunda artış olacağı iddialarına yanıt
700 bin kamu işçisinin zammı bugün belli oluyor
Yeniden başlasalardı hangi alanı tercih ederlerdi? İşte patronların 20 yaş iş tercihleri
Apple'ın satışları beklentilerin üzerine çıktı
Resmi Gazete'de yayımlandı... Sıfır araç satışına yeni düzenleme
700 bin kamu işçisinin zammı bugün belli oluyor
Yeniden başlasalardı hangi alanı tercih ederlerdi? İşte patronların 20 yaş iş tercihleri
Apple'ın satışları beklentilerin üzerine çıktı
Resmi Gazete'de yayımlandı... Sıfır araç satışına yeni düzenleme
SPK onayladı: 2 yeni halka arz geliyor
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL