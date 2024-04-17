ARA
Bist 100
9554,55
0,07%
Bist 100
Dolar/TL
32,4945
0,0149%
Dolar/TL
Euro/TL
34,6453
0,2532%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0649
0,291%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2499,43
0,42%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Türkşeker 390 sürekli işçi alınacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere 390 sürekli işçi alımı yapacaklarını bildirdi.

17 Nisan 2024 | 13:24
Türkşeker 390 sürekli işçi alınacak

Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, "Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 390 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğiz. Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımızla Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin gücüne güç katacağız. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında, söz konusu işçilerin branşlarına dair bilgi de paylaşıldı.

Buna göre; 80 mekatronik bakım onarım, 65 elektrik, 51 endüstriyel otomasyon, 40 mekaniker buhar kazanları, 33 makine bakım onarım, 31'er bilgisayarlı makine ve metal teknolojisi, 15 makine teknisyeni, 12 montaj-kaynak işçisi, 10 iş makineleri operatörü, 9 talaşlı imalat teknisyeni, 3'er torna-freze ve CNC işçisi, döküm teknisyeni ve vinç operatörü, birer kalite kontrol işçisi, kimya teknisyeni, makine-montaj işçisi ve tır şoförü istihdam edilecek.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2499,43 0,42%
  • ALTIN ONS 2392,51 0,41%
  • BIST 100 9554,55 0,07%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,638 -0,04%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37857 -0,27633%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 94,2435 -0,0358%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,4945 0,0149%
  • EURO/DOLAR 1,0649 0,291%
  • EURO/TURK LIRASI 34,6453 0,2532%
  • STERLIN/DOLAR 1,24676 0,34286%
Günün En Çok Okunanları
'Kalp krizi yaşı düşüyor' diyen bir profesörden 5 kritik öneri
Bugün başlıyor, sıcaklıklar artıyor
Bugün başlıyor, sıcaklıklar artıyor
Bedelsiz sermaye artışı potansiyeli en yüksek ilk 50 şirket
Bedelsiz sermaye artışı potansiyeli en yüksek ilk 50 şirket
Biden ailesinin 2023 kazancı açıklandı
Biden ailesinin 2023 kazancı açıklandı
TMO kabuklu fındık satışına başlıyor
TMO kabuklu fındık satışına başlıyor
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
ABD'den Samsung'a 6,4 milyar dolarlık çip desteği
ABD'den Samsung'a 6,4 milyar dolarlık çip desteği
Citi'den altın tahmini
GERİ
İLERİ
'Kalp krizi yaşı düşüyor' diyen bir profesörden 5 kritik öneri
Bugün başlıyor, sıcaklıklar artıyor
Bedelsiz sermaye artışı potansiyeli en yüksek ilk 50 şirket
Biden ailesinin 2023 kazancı açıklandı
TMO kabuklu fındık satışına başlıyor
Bugün başlıyor, sıcaklıklar artıyor
Bedelsiz sermaye artışı potansiyeli en yüksek ilk 50 şirket
Biden ailesinin 2023 kazancı açıklandı
TMO kabuklu fındık satışına başlıyor
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Bedelsiz sermaye artışı potansiyeli en yüksek ilk 50 şirket
Biden ailesinin 2023 kazancı açıklandı
TMO kabuklu fındık satışına başlıyor
Dolar- euroda günün ilk rakamları
ABD'den Samsung'a 6,4 milyar dolarlık çip desteği
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL