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Türkşeker fabrikalarına 133 personel alınacak

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 133 personel alımı yapacak.

27 Kasım 2024 | 14:37
Türkşeker fabrikalarına 133 personel alınacak

Türkşeker'in konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkşeker'in taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplamda 133 sözleşmeli mühendis ve tekniker alınacak. Başvurular 28 Kasım'da başlayıp, 8 Aralık'ta sona erecek.
Giriş sınavları önce yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacak. Giriş sınavları için başvurular, e-Devlet üzerinde Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.​​​

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Matriks (MTRKS) bedelsiz tarihi belli oldu
YEO Teknoloji (YEOTK) yeni yatırımını duyurdu
Borsa İstanbul’dan 3 hissede tedbir kararı
Borsada sermaye artırımı yapan 7 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada dün geri alım yapan 11 şirket
Üçüncü çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda öne çıkan 17 şirket
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 3 şirket
26 Kasım borsada gün sonu özeti
Borsada bugün 6 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada bugün bir şirket bedelli sermaye artırımı yapacak
Bir şirketten daha SPK'ya bedelsiz başvurusu var
GERİ
İLERİ
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